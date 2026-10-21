Al 2-lea an fără Casa Verde. Românii își instalează panouri solare pe banii lor: "Birocraţia ne limitează"

Al doilea an fără Casa Verde. Cine vrea panouri solare pe casă le plăteşte singur. Programul guvernamental nu mai are fonduri pentru ele. În regulament scrie că statul oferă subvenţii doar pentru baterii de stocare, dar nici pentru acestea nu a deschis înscrierile. Cel mai probabil, vor începe abia anul viitor.

"Peste 5.600 de lei. Aceasta este factura pentru business-ul nostru", spune Andrei Nica, antreprenor.

Adică factura pentru o mică pizzerie. Andrei Nica a apelat la o firmă care să îi monteze panouri fotovoltaice. A ales un sistem cu putere de producţie şi capacitate de stocare medie spre mare.

"Încercăm să ne acoperim pe cât posibil consumul. Factura la electricitate, la casă, era 1.500 de lei. Sper ca factura de la casă să fie acoperită majoritar, iar cea de la pizzerie undeva între 20 şi 30% să reuşim să acoperim costurile", a declarat Andrei Nica.

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Ar fi vrut să aplice şi la programul Casa Verde. Dar timpul de aşteptare a fost prea mare.

"Birocraţia ne limitează. Şi am preferat să mergem pe finanţare proprie", a mai spus antreprenorul.

"Numărul de instalări a crescut. În lunile trecute instalam, în medie, 100 de sisteme, astăzi am ajuns să instalăm 120-130 de sisteme lunar. Apelează fie la fonduri proprii, fie apelează la bănci pentru a putea achiziţiona sisteme fotovoltaice în rate. În loc să-şi plătească factura la energie, plătesc rata la un sistem fotovoltaic", a explicat George Truşcă, instalator fotovoltaice.

Ratele se pot întinde până la cinci ani, dobânda este fixă şi pleacă de la 6%. În lipsa programului guvernamental, mulţi încep să îşi instaleze panouri solare şi baterii de stocare în rate.

"Cel mai probabil anul viitor o să fie lansat acest program. Şi începe şi montajul bateriilor. Clientul, în momentul de faţă, nu poate să facă înscrierea în program", a declarat Florin Diaconu, instalator fotovoltaice.

Statul va acorda cel mult 15.000 de lei în funcţie de un punctaj calculat în raport de capacitatea de stocare şi suma cu care contribuie solicitantul.

"Dacă valoarea totală a proiectului este de 18.000 de lei, pentru o baterie de 20 de kW, clientul trebuie să vină cu aprox 11.000 de lei, să ia de la AFM 8000 de lei", a spus Florin Diaconu, instalator fotovoltaice.

"A fost o eroare faptul că statul nu a început de la primul program să ofere bani atât pentru panouri, cât şi pentru stocare. Lucrurile trebuiau făcute împreună. Trebuie să se deplaseze o nouă echipă să instaleze. Costurile astea ar fi putut fi scutite", a declarat Corneliu Badea, expert în energie.

Între timp, energia se tot scumpeşte. După ridicarea plafonării, tarifele au crescut cu 65% într-un an.