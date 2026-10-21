Adolescenţi români, printre arestaţii de la protestele din Italia. Unul dintre ei are doar 14 ani

Adolescenţi români printre tinerii reţinuţi de poliţia italiană după revoltele din weekend. Unul dintre ei, are doar 14 ani dar a fost chiar instigatorul din spatele violenţelor din Cremona. Ca să împiedice noi manifestaţii, guvernul italian a aprobat pedepse mai dure pentru minori. Adolescenţii care participă la proteste violente în grup riscă cinci ani după gratii, iar părinţii lor vor fi obligaţi să achite costul pagubelor.

La Milano, părinţii s-au aliniat în faţa secţiilor de poliţie şi a centrelor de detenţie pentru a-si lua acasă copiii. Au fost 220 de minori reţinuţi după protestele din weeeknd. Italieni, tunisieni, ucraineni, marocan, egipteni şi români. Printre ei, fiul de 19 ani al unui român stabilit de 30 de ani în Italia. "Sunt furios pe fiul meu și pe gașca lui de prieteni cretini. Mi-e ruşine să fiu aici, după ce îmi rup spatele în fiecare zi la serviciu", a povestit bărbatul pentru presa italiană.

În Cremona, un adolescent român de 14 ani a fost reţinut

În Cremona, un adolescent român de 14 ani a fost reţinut după ce a înfiinţat, alături de senegalez, un grup de whatsapp în care îşi îndemnau prietenii să ocupe şcolile şi să distrugă magazinele. În casele lor, au fost găsite cagule, mănuşi negre şi un pistol de jucărie. Pe viitor, minorii care sunt in grupuri mai mari de cinci si distrug bunuri riscă cinci ani de închisoare și o amendă de până la 20.000 de euro. In plus tinerii sub 18 ani vor sta in arest preventiv. "Cei care strică lucruri plătesc. Iar dacă cel care strică este minor, plătesc părinții săi", a declarat Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Articolul continuă după reclamă

În sudul ţării, protestele transportatorilor au lăsat sute de supermarketuri fără marfă. Ei sunt nemultumiti de pretul motorinei. Apele, fructele şi legumele lipsesc aproape cu desăvârşire, iar în curând localnicii ar putea rămâne şi fără paste pentru că producătorii nu mai au materie primă. Produsele de bază care se găsesc au explodat ca preţ - un kilogram de roşii siciliene a ajuns la 7,5 euro. "Firmele de transport şi logistică sunt ăn stradă, au blocat intrările şi ieşirile principale ale oraşelor importante din Sicilia", a declarat Cornelia Nicola, româncă din Sicilia.

"Combustibilul nu se mai găseşte aproape nicăieri sau, dacă se găseşte, se stă la rând. Distribuţia de medicamente, ambulanţele, transportul public riscă să fie paralizat. Este ceva mai critic ca în pandemie", a declarat Ionuţ Avădanei, român stabilit în Napoli. În Franţa, tribunalele lucrează suplimentar pentru audierea celor 170 de minori arestaţi în weekend. Un nou protest este anunţat pentru sâmbătă la care se va cere graţierea adolescenţilor. Emmanuel Macron a dat asigurări că alte ţări nu s-au amestecat în manifestaţii şi i-a criticat pe liderii stăini, precum Donald Trump, careau lansat diferite teorii. "Au existat oameni care au susținut că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Preşedintele francez are şi alte probleme. Presa a scris că jandarmeria a protejat magazinul deţinut de familia soţiei lui, Brigitte, în timp ce alte afaceri au fost lăsate la mâna huliganilor.