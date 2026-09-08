Un hotel de 3 stele din Predeal a fost scos la licitație de ANAF, cu un preț de pornire de peste 13,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,54 milioane de euro. Acesta dispune de 29 de camere, restaurant, bucătărie și sală de fitness, iar proprietatea include și un teren de 1.513 metri pătrați. Pentru participarea la licitație este necesară achitarea unei taxe de aproximativ 1,33 milioane de lei.

Cu cât se vinde un hotel din Predeal la licitațiile ANAF. Are 29 de camere, restaurant și sală de fitness - ANAF

Hotel Expres din Predeal, clasificat la trei stele, este scos la vânzare prin platforma de licitații a ANAF. Fiscul a stabilit un preț de pornire de 13.311.791 de lei, iar vânzarea este scutită de TVA. Potrivit anunțului publicat de ANAF, hotelul are 29 de camere, dintre care patru apartamente și 25 de camere duble sau triple. Clădirea dispune și de restaurant, bucătărie, sală de fitness, grupuri sanitare și spații administrative și tehnice.

Ce include proprietatea scoasă la licitație de ANAF

Proprietatea include și un teren de 1.513 metri pătrați, precum și o clădire destinată sălii de ședințe. Aceasta din urmă a fost renovată în perioada 2006-2007 și cuprinde, printre altele, o sală de relaxare cu biliard și ping-pong, sală de protocol și sală de traduceri. Cele două clădiri sunt conectate direct la nivelul etajului. ANAF precizează că starea tehnică a imobilului este bună.

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Pentru a intra în licitația pentru hotel, participanții trebuie să achite o taxă de 1.331.179,10 lei, reprezentând 10% din prețul de pornire.