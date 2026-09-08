Câinele poliţist care a devenit viral după ce a coborât în rapel din elicopter la BIAS are o poveste de film. Antrenat pentru misiuni de asalt, chiar are colţi de oţel. Instructorii i-au îmbrăcat caninii într-un aliaj metalic care îi protejează şi, în acelaşi timp, îi transformă într-o armă de temut. Observator a filmat în singurul centru din ţară unde sunt pregătiţi câinii Poliţiei, care depistează droguri, bombe sau caută copii dispăruți.

În câteva secunde, sare din maşină şi imobilizează suspectul. Antrenamentul l-a făcut vedetă pe Sox, ciobănescul belgian al Poliţiei Române.

Departe de zgomotul elicopterului, câinele polițist este atent la fiecare gest al agentului şef Andreea Renges, cu care face echipă zi de zi.

"Latră! Latră! Două picioare! Două!"

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Ani de pregătire şi misiuni pentru câini

Pentru el, comenzile şi exerciţiile sunt o joacă. În spatele acestei legături stau însă ani de pregătire şi misiuni.

"Sox a fost antrenat pentru detectare substanţe explozive, arme şi muniţii şi asalt. Este prima dată când văd niște colţi de oţel la un câine, ei sunt îmbrăcați și sunt mai mult de protecţie", explică Andreea Renges, partenera lui Sox.

"Acest costum mă apără de colţii câinelui, dar nu şi de forţa lui. La doar câteva secunde de când este eliberat, un câine polițist poate pune cu ușurință orice suspect la pământ. Haideți să vedem. Foarte puternic! Foarte înfricoșător așa că dacă sunteți într-o situație în care un câine pozitiv sare asupra voastră, nu ripostaţi pentru că vă poate răni foarte rău!", spune Cristi Popovici, reporter.

Câţi sunt antrenaţi în fiecare an la Centrul Chinologic

Sox este unul dintre cei aproape 200 de câini pregătiţi în fiecare an la Centrul Chinologic de la Sibiu. Un astfel de exemplar valorează peste 8.000 de lei. Agenţii au grijă de ei încă din maternitate, unde sunt acum 70 de căței.

Acești puiuti au doar câteva săptămâni, două, trei săptămâni. Suntem în maternitatea centrului chinologic de aici din Sibiu și puiutii aceștia abia încap în palmă acum, însă peste câteva luni ei vor deveni câini de serviciu.

"În jurul vârstei de două luni începe activitatea puiuților pe partea de predresaj. De la 4 luni, încep cursurile de inițiere, iar în jurul vârstei de 11 luni, încep cursurile de specializare", menţionează Ramona Bădescu, șef catedră dresaj.

Cazurile rezolvate de câinii antrenaţi la Sibiu

Câinii antrenaţi la Sibiu rezolvă cele mai complicate cazuri ale Poliţiei. Unul dintre ei a dezlegat recent misterul dispariţiei unui tânăr pe care anchetatorii îl căutau de patru ani. Acesta a fost găsit îngropat într-o pădure de lângă Râmnicu Vâlcea.

"În jurul meu sunt câini veniți din toată țara împreună cu polițiștii alături de care vor lucra. Aici nu se pregătește doar animalul, ci întreaga echipă canină. Timp de câteva luni, câinele învață să execute comenzile, iar agentul învață să-i citească fiecare reacție. Pentru că în misiune trebuie să funcționeze ca un singur partener", spune Cristi Popovici, reporter.

"El este Pic. Este un malinois de un an. A venit să se specializeze pentru căutare stupefiante. Pentru noi, toți conductorii, câinii, sunt copiii noștri. Centrul funcţionează de peste 60 de ani, iar acum va fi modernizat printr-un proiect european de aproape cinci milioane de euro. Vor fi construite noi spaţii pentru pregătirea echipelor canine, în următoarele 18 luni", explică Alexandra Cojocaru, Jandarmeria Brașov.