Apare o nouă bancnotă de 100 de lei. Anunțul BNR

Banca Naţională a României (BNR) va lansa în circuitul numismatic, începând din 14 septembrie, o bancnotă aniversară pentru colecţionare, imprimată pe suport de polimer, precum şi o coală specială formată din patru bancnote, cu tema "Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere".

Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Centrale, transmis luni AGERPRES, bancnota are dimensiuni identice cu cele ale bancnotei de circulaţie cu valoarea nominală de 100 de lei, este de culoare predominant albastră, fiind imprimată în tehnică mixtă - ofset şi în relief, pe suport de polimer. De asemenea, conţine o fereastră transparentă complexă, pe verticală, cu portret multiton şi OVMI (Spark),

Totodată, pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: în partea dreaptă, în prim-plan, portretul şi semnătura lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României, dedesubt, numele acestuia şi anii de viaţă, respectiv "Eugeniu Carada 1836-1910"; în zona centrală se află o imagine a Sălii Ghişeelor din Palatul Vechi al Băncii Naţionale a României peste care este suprapus un detaliu al sălii reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia un scut ornamentat cu sigla BNR. Tot pe avers mai sunt imprimate: stema României, denumirea băncii centrale "Banca Naţională a României" şi medalionul cu sigla BNR.

Valoarea nominală a bancnotei este înscrisă de patru ori, respectiv în stânga jos pe orizontală, în cifre "100"; în partea centrală jos, pe orizontală, în litere, "Lei Una Sută"", în dreapta jos pe verticală, în litere "Una Sută Lei"" şi în dreapta sus pe verticală, în cifre "100". În acelaşi timp, semnăturile guvernatorului şi ale casierului central sunt imprimate în partea centrală, deasupra valorii nominale în litere.

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Imagine ilustrativă BNR

O nouă bancnotă de 100 de lei

"Bancnotele aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 de lei, imprimate pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere sunt introduse în pliante de prezentare a emisiunii, al căror text este redactat în limbile română, engleză şi franceză. Fiecare coală specială formată din 4 bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere este însoţită de un certificat de autenticitate.

Ambele sunt introduse într-un plic personalizat. Bancnotele aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, imprimate pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere au putere circulatorie pe teritoriul României", se arată în comunicat.

Tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, şi 1.000 de coli speciale formate fiecare din patru bancnote aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei.

Preţul de vânzare

Preţul de vânzare al bancnotei aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei este de 240 de lei, inclusiv TVA şi pliantul de prezentare, iar pentru coala specială formată din patru bancnote aniversare pentru colecţionare este de 840 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a noilor bancnote pentru colecţionare se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale BNR, în timp ce vânzarea acestora va demara din 15 septembrie 2026.