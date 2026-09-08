Sute de lei pe lună pentru un ten fără imperfecțiuni. Pe TikTok și Instagram, rutina de îngrijire a ajuns la zece pași, iar fiecare ingredient la modă cere un produs în plus pe raftul din baie. Dar, prea mult poate să strice. Specialiștii avertizează că pielea nu are nevoie de zeci de creme, ci de câteva alese bine și că o rutină simplă, dar corectă, este de multe ori mai eficientă decât una complicată.

Un demachiant și o cremă nu mai sunt de ajuns. Cine urmează rutinele de pe internet ajunge la toner, ser, cremă de ochi și mască, aplicate în straturi, unul peste altul. Iar lista de cumpărături crește cu fiecare recomandare nouă.

Rutinele de skincare devin tot mai elaborate

"Aplic gelul de curățare, care îndepărtează totul foarte frumos, și este totul foarte curat, și tenul meu strălucește, și tenul meu respiră. Este importantă prevenția, mai ales că dacă ajungem la o vârstă destul de înaintată, nu mai putem face foarte multe. Dar este foarte important să folosim și SPF-ul", a explicat pe Tik Tok Miruna, o tânără.

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Pe rețelele sociale, îngrijirea pielii vine la pachet cu demonstrații, recenzii și promisiuni. Vezi produsul, vezi rezultatul şi ești tentat să-l încerci.

"Este într-o continuă creştere și vedem chestia asta atât la segmentul de 40 de ani, cât și rândul Gen Z, care consumă foarte mult social media și văd toate trendurile care apar înainte", a declarat Maia Tudorache, Brand Manager magazin cosmetice.

K-beauty, trendul care a cucerit piaţa produselor cosmetice

Iar cel mai puternic trend vine tocmai din Coreea de Sud.

"K-beauty se bazează pe prevenție, în primul rand, și pe îngrijirea barierei cutanate, nu neapărat pe tratarea unor probleme deja existente. Și în al doilea rând, datorită formulărilor inovatoare, accesibilității", a precizat Maia Tudorache.

"În ziua de azi observăm o atenție mai sporită a doamnelor atunci când își îngrijesc tenul și atunci când își îngrijesc părul. Când vorbim de skin care putem observa o creștere pe produsele cu ingrediente active", a explicat Cristina Bombeanu, marketing manager magazin de cosmetice.

"Sunt foarte atente sa nu existe parfumuri, uleiuri esentiale si noi ne concentrăm foarte tare pe partea asta de educare, și pe colaborări cu dermatologi - ce înseamnă aceste ingrediente, cum trebuie folosite, amestecate și așa mai departe", a punctat brand managerul.

Cât ajung să cheltuiască tinerele pe cosmetice într-o singură lună

Dar între o rutină corectă și un raft plin de produse cumpărate din impuls, distanța poate fi de câteva clipuri pe telefon.

Reporter: Într-o lună aproximativ câți bani cheltuiți pe make-up?

Tânără: Uf, prea mulți, prea mulți. Depinde de la lună la lună. Cam 1000 de lei.

"Sincer, nu vreau să știu. Dar cheltui, cheltui. Și cred că e și chestia asta de consumerism, vedem chestii noi care apar și suntem tentate să cumpărăm, să testăm", a spus altă femeie.

Piaţa cosmeticelor din România a ajuns la aproape 23 de miliarde de lei

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Medicii dermatologi atrag atenția că prea multe produse aplicate zilnic pot deteriora pielea.

"E important să nu sufocăm bariera cutanată cu foarte multe produse. Nu trebuie să aplicăm mai mult de 3-4 creme pe piele, că mai mult de atât nu se absorb. Primul pas curățarea, adaptată tipului de ten, ulterior o cremă hidratantă, și o cremă de fotoprotecţie", a subliniat dr. Monica Păun, medic dermatolog.

Un studiu a analizat o sută de clipuri de skincare postate pe TikTok de fete între 7 și 18 ani. Rutinele lor aveau, în medie, șase produse și costau 168 de dolari. Doar una din patru includea și crema cu protecție solară. Adică singurul produs pe care dermatologii îl recomandă tuturor.