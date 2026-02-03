Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție pe ianuarie, virate în avans

Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obișnuită de plată, cade într-o zi de duminică, a anunțat marți Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), citaţi de Agerpres .

Vești bune pentru părinți la început de an. Alocația de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie vor fi virate mai devreme decât termenul obișnuit. Autoritățile au decis plata în avans a drepturilor sociale, astfel încât beneficiarii să aibă banii în conturi înainte de finalul lunii.

Când ajung banii în conturi și prin poștă

Beneficiarii care au ales plata prin cont bancar ar putea primi banii cu câteva zile înainte de data standard. În cazul celor care primesc drepturile prin mandat poștal, distribuirea va începe, de asemenea, mai devreme, în funcție de programul Poștei Române.

Astfel, vineri, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu 10 februarie.

Autoritățile precizează că nu este nevoie de nicio solicitare suplimentară. Plata se face automat, pe baza datelor existente în sistem.

Cine beneficiază de aceste drepturi

Alocația de stat este acordată lunar copiilor cu vârsta de până la 18 ani, precum și tinerilor care urmează cursuri liceale sau profesionale. Indemnizația de creștere a copilului se acordă părinților care se află în concediu pentru creșterea copilului, iar stimulentul de inserție este destinat celor care revin la muncă înainte de finalizarea concediului.

Toate aceste plăți sunt gestionate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin structurile sale teritoriale.

Plata în avans nu schimbă cuantumul sumelor

Autoritățile subliniază că virarea anticipată a banilor nu afectează sumele primite de beneficiari și nu modifică drepturile legale. Este vorba exclusiv despre o devansare a termenului de plată pentru luna ianuarie.

În cazul unor întârzieri sau neclarități, părinții sunt sfătuiți să verifice conturile bancare sau să se adreseze agențiilor teritoriale de plăți.

Măsură aplicată pentru luna ianuarie

Plata în avans este valabilă pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Autoritățile nu exclud însă ca o măsură similară să fie aplicată și în alte situații, în funcție de calendarul sărbătorilor sau de contextul bugetar.

Până atunci, beneficiarii sunt încurajați să urmărească informațiile oficiale și să verifice dacă banii au intrat mai devreme decât în mod obișnuit.

