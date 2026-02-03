Săptămâna Albă 2026. Ce înseamnă și ce reguli trebuie respectate

Înainte de începutul Postului Mare, credincioșii intră în Săptămâna Albă, o perioadă cu reguli speciale de postire. Deși carnea este interzisă, există dezlegare la anumite alimente, iar tradiția bisericească explică rolul acestei săptămâni de pregătire.

Săptămâna Albă din 2026 reprezintă perioada de tranziție dintre perioada de „harți” și începutul Postului Mare, cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. În acest an, Săptămâna Albă începe luni, 16 februarie 2026, și se încheie duminică, 22 februarie, cu o zi înainte de intrarea în Postul Paștelui.

Această săptămână are un rol important în tradiția creștin-ortodoxă, fiind dedicată pregătirii trupești și sufletești pentru postul care precede marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Ce semnifică Săptămâna Albă

Săptămâna Albă mai este cunoscută și ca Săptămâna brânzei. Este ultima perioadă în care credincioșii mai pot consuma alimente de origine animală, însă cu anumite restricții. Biserica rânduiește această etapă ca o acomodare treptată a organismului și a voinței cu rigorile Postului Mare.

În această săptămână nu se mai consumă carne, dar sunt permise laptele, brânza, ouăle și preparatele care le conțin.

Ce este interzis în Săptămâna Albă

Potrivit rânduielilor bisericești, pe parcursul Săptămânii Albe este interzis consumul de carne și produse din carne. De asemenea, nu se țin nunți sau petreceri, iar atmosfera generală este una de cumpătare și pregătire spirituală.

Chiar dacă postul nu este încă unul complet, Săptămâna Albă marchează începutul restrângerii alimentare și al unei atenții sporite asupra vieții duhovnicești.

Zilele de miercuri și vineri

Un aspect important este că, spre deosebire de alte perioade ale anului, în Săptămâna Albă nu se postește miercurea și vinerea. Aceste zile sunt considerate „dezlegare”, tocmai pentru a sublinia caracterul de trecere dintre perioada obișnuită și Postul Mare.

Ce legătura are cu Postul Paștelui

Postul Mare începe luni, 23 februarie 2026, și se încheie pe 11 aprilie 2026, înainte de Sărbătoarea Paștelui, care va fi prăznuită pe 12 aprilie 2026. Prin urmare, Săptămâna Albă este ultima săptămână înaintea celui mai important post din calendarul ortodox.

Preoții recomandă ca această perioadă să fie folosită nu doar pentru schimbarea alimentației, ci și pentru spovedanie, rugăciune și împăcare cu cei din jur, astfel încât intrarea în post să se facă într-o stare de liniște și echilibru.

Săptămâna Albă nu este un post în adevăratul sens al cuvântului, ci o pregătire pentru post. Respectarea rânduielilor ține de alegerea fiecărui credincios, însă tradiția bisericească subliniază importanța acestei perioade ca început al drumului spre Paște.

