Indicele ROBOR la 3 luni, 3 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 13:35
Indicele ROBOR la 3 luni staţionează pe 3 februarie 2026 Indicele ROBOR la 3 luni staţionează pe 3 februarie 2026 - Profimedia (imagine ilustrativă)

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,87, aceeaşi precum cota dată publicităţii la cursul valutar de luni, 2 februarie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

