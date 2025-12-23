Camera Deputaţilor îşi votează marţi bugetul pentru 2026. În ciuda avertizărilor referitoare la lipsa banilor şi problemelor bugetare, deputaţii îşi oferă măriri la toate capitolele.

UPDATE - Propunerea a trecut la vot, dar decizia este la Ministerul Finanţelor, care, conform Legii Bugetului 2026, va avea ultimul cuvânt pentru suma alocată.

Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026 a fost adoptat, marţi, în plen.

Bugetul este de 989.901.000 lei credite de angajament şi 634.616.000 lei credite bugetare.

CONSULTĂ DOCUMENTUL OFICIAL AICI

Potrivit propunerii de buget înregistrată luni la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, din volumul total de credite bugetare, 632.370.000 lei sunt pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, iar 2.246.000 lei reprezintă cheltuieli pentru Institutul Român pentru Drepturilor Omului (ordonator terţiar de credite din subordinea Camerei Deputaţilor).

La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 405.959.000 lei, dintre care 404.324.000 lei pentru activitatea proprie, a fost luată în calcul plata drepturilor demnitarilor - indemnizaţie, sumă forfetară, diurnă şi indemnizaţie de cazare acordate cu ocazia deplasărilor în ţară şi străinătate, plata personalului din serviciile Camerei Deputaţilor, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 101.749.000 lei, dintre care 101.179.000 lei pentru activitate proprie, au fost stabilite pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii sediului Camerei Deputaţilor, pentru materiale necesare desfăşurării activităţii legislative, cheltuieli de protocol, cheltuieli privind deplasările interne şi cele în străinătate pentru deputaţi şi personal, cheltuielile cu reparaţii curente generate de uzura clădirii şi a instalaţiilor aferente, precum şi pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a aprobat adoptarea formei de buget înregistrată la Biroul permanent, dar a avut o serie de observaţii.

"Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii în anul 2026 cuprinde la venituri suma de 13.500.000 lei, iar la cheltuieli suma de 28.154.000 lei, diferenţa fiind acoperită din disponibilităţile înregistrate în anul precedent. Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Disponibilităţile înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii", se arată în raportul Comisiei de buget.

Conform membrilor comisiei, cheltuielile de deplasare pentru 2026 sunt mai mari decât în 2025, motiv pentru care se impune un amendament pentru a stabili cheltuielile la nivelul anului precedent.

"Cheltuielile de personal sunt mai mari pe anul 2026, este necesară prezentarea unei situaţii privind reorganizarea activităţii şi evoluţia cheltuielilor de personal. Cheltuielile de întreţinere a clădiri Palatului Parlamentului sunt mai mari în anul 2026. Este necesară justificarea mai detaliată a acestora", a evidenţiat comisia de specialitate.

Bugetul a fost deja în Comisia pentru Buget-Finanțe, iar acum e la dezbatere şi vot în plen.

În ciuda avertizărilor referitoare la problemele bugetare, deputaţii îşi propun să aibă mai multe resurse în anul 2026. Mai exact, conform documentului consultat de Observator, Camera Deputaţilor îşi propune:

să crească bugetul pentru cheltuielile de personal cu 8%

să crească sporurile și indemnizațiile cu 28%

să crească cheltuielile cu bunuri și servicii cu 29%

să crească bugetul pentru deplasările externe ale deputaţilor cu 25%

Inflaţia rămâne aproape de nivelul de 10%, iar multe produse şi servicii depăşesc cu mult acest prag. Eliminarea plafonării şi liberalizarea pieţei energiei au dus la preţuri cu 62% mai mari în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Comercianţii spun că tăvălugul scumpirilor va lovi abia în lunile următoare, când şi cei care au ţinut costurile de producţie în frâu vor reflecta majorările de taxe în preţurile produselor finale.

Utilităţile s-au scumpit cel mai mult în ultima perioadă. Energia electrică ne-a costat în noiembrie cu 62% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi pentru căldură am plătit mai mult. Energia termică a înregistrat o majorare de aproape 19%. Gazele s-au scumpit şi ele cu 5%, comparativ cu 2024. Iar serviciile de apă, canal şi salubritate au avut preţuri mai mari cu 14% faţă de 2024.

Şi serviciile de transport s-au scumpit. Cei care călătoresc cu trenul au plătit în noiembrie cu 18,59% în plus pentru bilete faţă de acum un an. Mai urmează o scumpire de 10% după data de 14 decembrie, când intră în vigoare noul mers al trenurilor.

Iar la mâncare, fie că alegem preparate gata făcute, fie că le gătim acasă, aproape nimic nu a rămas neatins de scumpiri. Mai jos, o listă cu toate scumpirile din anul 2025, raportate la anul 2024.

Pâine +9,8%

Fructe proaspete +15,1%

Carne +7%

Ulei +9,1%

Pește proaspăt +8%

Lapte +9,2%

Brânză +6%

Cafea +20,5%.

Îmbrăcăminte +7%

Încălțăminte +5,7%

Mobilă +5,6%

Detergenți +9,6%

Cărți +10%

Medicamente +5,5%

Combustibil +6%

Țigări +6,7%

Energie electrică +62%

Gaze +5%

Chirie +8,6%

Apă, canal, salubritate +14%

Cinematografe, teatre +9,7%

Reparaţii auto, electronice +16%

Bilete de tren: +18%

Igienă şi cosmetică: +17,9%

Restaurante, cafenele: +12,4%

Hoteluri: +10%

