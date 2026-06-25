Inteligența artificială s-a făcut şi designer de interioare. O simplă fotografie este suficientă pentru ca AI-ul să propună variante de amenajare personalizate, după gustul tău. Atenție însă! Ce-i frumos pe ecran nu iese mereu frumos și în realitate.

Cu o simplă fotografie, o cameră goală sau una deja mobilată, inteligenţa artificială poate genera variante de amenajare pe gustul tău. Reporterul Observator a testat şi el inteligenţa artificială și a încercat să-și redecoreze camera. Acum nu mai rămâne decât să vedem ce a ieşit. Dar, cu toate ideile propuse, și nota de plată e pe măsură.

"AI poate oferi ceea ce îi ceri, dar nu poate oferi ceea ce nu vezi că trebuie să i ceri precum face un designer. Designerul înțelege omul dincolo de ceea ce crede el că i s ar potrivi. Intuiește înaintea lui nevoile de pe care le va avea legate de acel spațiu", spune Otilia Chitic, designer interior.

Specialiştii spun că inteligenta artificială ne poate ajuta la decoraţiuni simple.

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"Culoarea unui perete, poate culoarea unor texturi, aici ar putea ajuta. Uneori ni se adresează benefeciarii pentru aceste schimbări", spune Otilia Chitic, designer interior.

Mulți preferă să discute cu un designer pentru că inteligența artificială poate da erori sau poate modifica aspecte importante ale încăperii.

"Clachează foarte mult, face foarte multe greșeli. Oamenii au mult mai multă creativitate și astea trebuie să rămână făcută manual", spune o tânără.

Pentru o amenajare făcută de un profesionist scoți sute, chiar mii de euro, în timp ce AI-ul îți pune pe masă, gratis, o primă idee despre cum ar putea arăta casa visurilor tale.