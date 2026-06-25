Un adolescent a murit înecat într-o baltă din Bihor. Prietenul său în vârstă de 15 ani a reuşit să se salveze

Incident grav în Bihor. Un adolescent a murit după ce s-a înecat într-o baltă. Acesta era împreună cu un prieten, în vârstă de 15 ani, care a reuşit să iasă la mal. Echipaje de pompieri şi scafandrii au fost mobilizate pentru a căuta victima, însă a fost găsită la aproximativ 8 metri de mal. Din păcate, medicii nu l-au mai putut salva.

Un adolescent a murit înecat, miercuri după-amiază, în apa Bălții de la Șimian, unde a intrat să se scalde împreună cu un alt minor, care a reușit să iasă la mal, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor.

"În jurul orei 18:20, o persoană a apelat numărul unic 112, sesizând Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Crișana' al județului Bihor cu privire la faptul că doi adolescenți au intrat în apa Bălții de la Șimian, iar doar unul dintre aceștia, în vârstă de 15 ani, potrivit informațiilor furnizate de apelantă, a mai ieșit la mal", a precizat sursa citată.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de căutare-salvare de la înec și de prim ajutor calificat din cadrul Stației de Pompieri Valea lui Mihai și Detașamentului de Pompieri Marghita, scafandrii din cadrul Detașamentului 2 Oradea, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

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"Ajunși la locul indicat de apelantă, pompierii au procedat la căutarea adolescentului dispărut sub apă, cu ajutorul ambarcațiunii, echipamentelor și accesoriilor specifice intervențiilor de căutare-salvare din mediul acvatic, găsindu-l la aproximativ 8 metri de mal, la o adâncime de circa 3 metri. Din nefericire, medicul a declarat decesul adolescentului", se menționează în informarea transmisă de ISU Bihor.

Balta de la Șimian este amenajată ca iaz piscicol, nefiind recomandată pentru scăldat.

În zilele următoare sunt prognozate în continuare temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, iar ISU Bihor reamintește cetățenilor că prevenirea accidentelor în mediul acvatic depinde de prudență și respectarea regulilor de siguranță, având în vedere că multe persoane aleg să se răcorească în ape neamenajate pentru scăldat.