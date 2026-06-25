Cea mai ieftină casă pe care o poți cumpăra acum în România se află într-un sat din Arad şi costă sub 10.000 de euro.

Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro - Imobiliare.ro

Locuinţa, care nu este obiectul executării silite, se află în satul Brusturi din comuna Hălmagiu şi are o suprafaţă de 47 mp. Potrivit anunțului de vânzare publicat pe Imobiliare.ro, există utilități la stradă, iar pe terenul aferent acesteia se poate construi.

"Terenul de 760 mp intravilan îți lasă spațiu pentru grădină, foișor sau o extindere când ești pregătit", explică agentul imobiliar, potrivit sursei citate.

Pe de altă parte, în cartierul Aviatorilor din Capitală, se vinde cea mai scumpă casă din România, cu 15 milioane de euro.

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"Proprietatea este disponibilă imediat și oferă un nivel rar întâlnit de prestigiu, vizibilitate și exclusivitate pe piața imobiliară", conform anunțului de vânzare.

Oraşul în care se contractează cele mai mari credite ipotecare

Clujenii sunt singurii cumpărători de locuinţe din marile oraşe care au nevoie de împrumuturi de peste o jumătate de milion de lei şi achită un avans mediu de 32%, dublu faţă de pragul minim solicitat de bănci, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro Finance.

"Clujenii iau cele mai mari împrumuturi pentru a deveni proprietari, fiind singurii care au nevoie de mai bine de o jumătate de milion de lei pentru finalizarea tranzacţiilor. Ei au, totodată, resursele necesare pentru a achita din start un avans dublu faţă de pragul minim acceptat. Dintre locuitorii marilor oraşe, doar timişorenii sunt dispuşi să plătească mai mult la contractarea creditelor pentru a-şi uşura ulterior presiunea pe bugetul lunar", susţin autorii analizei.

La polul opus se află ieşenii şi constănţenii. Astfel, primii accesează împrumuturile cu cele mai mici valori pentru a face achiziţii imobiliare, dar achită un avans similar cu bucureştenii şi braşovenii.

În cazul constănţenilor, valoarea medie a creditelor noi acordate prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance este a doua cea mai mare din ţară în primele cinci luni din 2026, dar avansul achitat este cel mai mic, abia depăşind 15%.

"Dinamica avansului în marile oraşe reflectă o adaptare la realitatea pieţei locale. Într-un context în care preţurile cresc, mulţi cumpărători îşi folosesc economiile sau fondurile din vânzarea unor proprietăţi anterioare pentru a suplimenta avansul creditului ipotecar. Acest aport propriu mai mare le permite să se încadreze în gradul de îndatorare şi implicit să îşi asigure o rată lunară sustenabilă pe termen lung", spun experţii.

Analiza a fost realizată în baza datelor colectate în perioada ianuarie-mai 2026 cu privire la creditele ipotecare accesate de locuitorii marilor oraşe din ţară prin intermediul brokerilor reţelei. Potrivit cercetării, clujenii plătesc cel mai mult pentru locuinţele lor şi iau, în consecinţă, cele mai mari împrumuturi pentru a deveni proprietari.

În primele cinci luni ale acestui an, valoarea medie a unui credit ipotecar nou accesat de aceştia a fost de 584.045 de lei (echivalentul a 111.571 euro), cu 23% mai mare faţă de cea împrumutată de constănţeni şi cu 50% peste cea necesară ieşenilor pentru achiziţii imobiliare.