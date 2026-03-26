Consumatorii de energie electrică ar putea fi avertizați din timp atunci când se apropie de limita de consum stabilită prin contract, potrivit unui plan anunțat de autorități. Măsura, inspirată din modelul utilizat de operatorii de telefonie, este analizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ar putea fi implementată chiar din 2026.

ANRE: Consumatorii de energie electrică, avertizaţi prin SMS când depășesc 80% din consumul lunar stabilit - arhivă

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că instituția lucrează la o modificare prin care furnizorii să transmită notificări atunci când consumul ajunge la aproximativ 80% din nivelul lunar estimat în convenția încheiată cu clientul. Alertele ar putea veni sub formă de SMS, e-mail sau notificări în aplicații, astfel încât utilizatorii să poată decide dacă își reduc consumul sau îl mențin, transmite Profit.ro.

Acesta a precizat că ideea este una similară celei operatorilor de telefonie, care ne anunță când suntem gata să depășim minutele sau cantitatea de date disponibilă în roaming.

Implementarea unei astfel de măsuri depinde însă de extinderea contoarelor inteligente, infrastructură care în prezent este insuficient dezvoltată. Din aproximativ 10 milioane de locuri de consum din România, doar circa 3,5 milioane sunt echipate cu astfel de dispozitive, adică aproximativ 35%. Diferențele între operatorii de distribuție sunt semnificative, unele companii având rate de instalare mult mai ridicate decât altele.

Șeful ANRE a subliniat că extinderea contoarelor inteligente este esențială pentru modernizarea pieței, inclusiv pentru introducerea tarifelor diferențiate în funcție de intervalul orar și pentru optimizarea consumului.

În același context, oficialul a vorbit și despre sistemul garanțiilor de racordare introdus în 2024, menit să filtreze investitorii serioși de cei care doar tranzacționează proiecte. Deși există avize tehnice de racordare pentru o capacitate totală de aproximativ 80.000 MW, doar o mică parte dintre proiecte – în jur de 6.000 MW – au și finanțare și autorizații, ceea ce încetinește dezvoltarea reală a sectorului energetic.

