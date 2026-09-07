Anunț sumbru al Dacia, după cele mai slabe vânzări din ultimii 20 de ani. Dă vina și pe criza energetică

Viitorul uzinei cu cele mai mari exporturi este în pericol fără ajutorul statului! Producția Dacia ar putea să scadă dramatic anul acesta şi să ducă la noi concedieri. Duster și Bigster ar putea fi mutate de la Mioveni în alte uzine Renault din cauza costurilor mari cu energia.

Miza pentru uzina Dacia din România nu mai este fabricarea celui de-al treilea model de succes, ci păstrarea producției actuale. Şeful Dacia spune că Duster și Bigster ar putea pleca anul viitor de la Mioveni.

"Am făcut cam tot ce se putea face ca să înțeleagă toată lumea că suntem într-un moment de răscruce în industria auto și într-un moment de răscruce în particular în România. Avem nevoie, de o foaie de parcurs clară, în privința prețului la energie. Noi am crescut mult mai repede, altele s-au ameliorat, cum e cazul Marocului, și atunci, evident, competiția asta, comparația asta ne dezavantajează", a declarat Mihai Bordeanu, CEO Dacia.

Iar în Spania, Renault cheltuie de două ori mai puţin cu electricitatea decât în România. Compania vrea să instaleze panouri fotovoltaice la fabrica de Mioveni, dar acestea ar acoperi doar 8% din consum.

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"Dezvoltăm așa ceva, avem un proiect și vom dezvolta cu sprijinul statului român, e adevărat. Spațiul e limitat, finit, și atât putem acoperi din panouri. Acum rămâne de rezolvat 90% din problem", a mai spus Mihai Bordeanu, CEO Dacia.

Uzina de la Mioveni a început deja să reducă producția şi a concediat 1.700 de angajaţi în ultimul an. Dacia a avut cele mai slabe vânzări din ultimii 20 de ani. Scăderi sunt însă pe linie, la toate brandurile şi tipurile de autoturisme din cauza concurenţei chinezeşti.

"Suntem în proces de scădere de producție din această toamnă, cu circa 100 de vehicule pe zi, fapt ce va impacta și scăderea numărului de personal. Iar cea mai mare problemă e legată și de o scădere în piață, generată de scăderea puterii de cumpărare în întreaga Europa", a declarat Viorel Ungureanu, şef sindicat Dacia.

"România ar trebui să-și rezolve problema energetică. Dacă România nu poate furniza energia, forța de muncă ca să producem aceste mașini, cu siguranță se vor găsi alte țări", a explicat Ciprian Cherciu, analist energie auto.

În ultima vreme se observă un tipar. Niciunul dintre modelele noi ale mărcii nu se mai fabrică la noi. Producția noului Dacia Striker va merge în Turcia, la Bursa. Noul Spring și viitorul Sandero, în Maroc, iar viitorul model electric, în Slovenia.

Miza Dacia este importantă economia României - uzina de la Mioveni. Dacia produce peste jumătate dintre mașinile fabricate în țară, are peste 10.000 de angajați, iar în jurul companiei funcționează o întreagă rețea de furnizori.