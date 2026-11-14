Aproape 13.000 de firme şi-au suspendat activitatea în primele 9 luni din 2026

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele nouă luni din acest an a fost de 12.957, în scădere cu 12,68% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.606 (număr în scădere cu 11,61% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2025), urmat de judeţele Cluj, cu 883 de firme suspendate (-14,85%), Iaşi, cu 649 (-8,2%), Bihor, cu 633 (-1,09%), Braşov cu 559 (-8,81%), Timiş, cu 534 (-4,98%), Maramureş, cu 491 (+22,75%), Sibiu, cu 488 (-6,15%) şi Neamţ, cu 481 (-19,7%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 61 (-27,38% faţă de primele nouă luni din 2025), Giurgiu (71, -36,79%), Tulcea (75, -25,74%), Covasna (77, -23,76%), Brăila (92, -23,97%), Teleorman (106, +23,26%) şi Vrancea (106, -35,37%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au raportat în judeţele Caraş-Severin (+54,55%), Maramureş (+36,64%) şi Teleorman (+22,95%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în judeţele Giurgiu (-41,56%), Vrancea (-35,34%) şi Tulcea (-29,17%).

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Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, respectiv 1.672 (+25,43%), alte activităţi de servicii 1.067 (+25,43%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 904 (+61,14%).

În septembrie 2026, au fost consemnate 845 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (100) şi în judeţele Cluj (47), Sibiu (43), Constanţa (42), Bihor (39) şi Braşov (38).