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Aproape 13.000 de firme şi-au suspendat activitatea în primele 9 luni din 2026

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.11.2026, 10:15 | Modificat la 14.11.2026, 10:20

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele nouă luni din acest an a fost de 12.957, în scădere cu 12,68% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.606 (număr în scădere cu 11,61% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2025), urmat de judeţele Cluj, cu 883 de firme suspendate (-14,85%), Iaşi, cu 649 (-8,2%), Bihor, cu 633 (-1,09%), Braşov cu 559 (-8,81%), Timiş, cu 534 (-4,98%), Maramureş, cu 491 (+22,75%), Sibiu, cu 488 (-6,15%) şi Neamţ, cu 481 (-19,7%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 61 (-27,38% faţă de primele nouă luni din 2025), Giurgiu (71, -36,79%), Tulcea (75, -25,74%), Covasna (77, -23,76%), Brăila (92, -23,97%), Teleorman (106, +23,26%) şi Vrancea (106, -35,37%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au raportat în judeţele Caraş-Severin (+54,55%), Maramureş (+36,64%) şi Teleorman (+22,95%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în judeţele Giurgiu (-41,56%), Vrancea (-35,34%) şi Tulcea (-29,17%).

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Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, respectiv 1.672 (+25,43%), alte activităţi de servicii 1.067 (+25,43%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 904 (+61,14%).

În septembrie 2026, au fost consemnate 845 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (100) şi în judeţele Cluj (47), Sibiu (43), Constanţa (42), Bihor (39) şi Braşov (38). 

Mihai Iorga
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