Capitala se pregăteşte de un adevărat test al răbdării! Zeci de mii de suporteri sunt aşteptați pe Arena Naţională, unde România întâlneşte Polonia, diseară, de la ora 21:45. Pentru ca meciul să se desfăşoare în siguranţă, autorităţile vor restricţiona treptat circulaţia în jurul stadionului, începând cu ora 17:00.

Se anunță o seară aglomerată în zona Arenei Naționale pentru că România se întâlnește cu Polonia în meciul de sâmbătă seara, care începe la ora 21:45. Organizatorii așteaptă pe Arena Națională peste 35.000 de suporteri.

Iar acolo unde sunt suporteri, vin și restricțiile de trafic. Primele măsuri au intrat deja în vigoare. Accesul mașinilor către stadion dinspre Bulevardul Basarabia este restricționat, iar parcarea este interzisă în rondul de pe strada Maior Coravu.

De la ora 17:00, restricțiile vor fi extinse treptat și pe străzile Maior Coravu, Pierre de Coubertin, Tony Bulandra și Vatra Luminoasă. Practic, perimetrul stadionului va deveni tot mai dificil de traversat pe măsură ce se apropie ora meciului.

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Polițiștii le recomandă șoferilor să evite zona, să folosească rute alternative și, dacă este posibil, să renunțe la mașina personală. Suporterii sunt sfătuiți să ajungă din timp la stadion pentru a evita aglomerația de la porțile de acces.

Meciul este transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.