O navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, la doar 12 km de Sf. Gheorghe

O navă sub pavilion Palau a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apele teritoriale ale României, la doar 6,8 mile marine (n.r.: aproximativ 12 km) nord de Sfântu Gheorghe. Impactul nu a fost urmat de incendiu şi nu există răniţi.

Nava Larissa 1 se îndrepta spre Sulina, cu destinaţia finală Ucraina, potrivit Ziua de Constanţa. Conform primelor informaţii, atacul a fost raportat la ora 21:40. Comandantul navei a transmis că niciun marinar nu a fost rănit, iar impactul nu a fost urmat de incendiu.

Drona ar fi distrus doar macaraua cu care se manipulează marfa.

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