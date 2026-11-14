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O navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, la doar 12 km de Sf. Gheorghe

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.11.2026, 08:53 | Modificat la 14.11.2026, 09:09

O navă sub pavilion Palau a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apele teritoriale ale României, la doar 6,8 mile marine (n.r.: aproximativ 12 km) nord de Sfântu Gheorghe. Impactul nu a fost urmat de incendiu şi nu există răniţi.

Nava Larissa 1 se îndrepta spre Sulina, cu destinaţia finală Ucraina, potrivit Ziua de Constanţa. Conform primelor informaţii, atacul a fost raportat la ora 21:40. Comandantul navei a transmis că niciun marinar nu a fost rănit, iar impactul nu a fost urmat de incendiu.

Drona ar fi distrus doar macaraua cu care se manipulează marfa.

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Mihai Iorga
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