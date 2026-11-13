Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile vineri, 13 noiembrie, și sâmbătă, 14 noiembrie. Prima avertizare vizează Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, în timp ce a doua este valabilă pentru cea mai mare parte a Munteniei. Cantitățile de apă pot depăși izolat 45 de litri pe metru pătrat în zonele montane.

Cod galben de vreme rea în mai multe județe. Meteorologii anunță ploi de până la 45 l/mp - Profimedia

Meteorologii anunță precipitații abundente în mai multe regiuni ale țării, în următoarele două zile. Ploile vor cădea în special sub formă de averse, iar în unele zone se vor acumula cantități importante de apă în intervale scurte de timp. Atenționările meteorologice vizează inițial zonele montane, urmând ca în noaptea de vineri spre sâmbătă ploile abundente să afecteze cea mai mare parte a Munteniei.

Cod galben de ploi în zonele montane, vineri, 13 noiembrie

Potrivit ANM, prima atenționare cod galben este valabilă vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, unde vor exista perioade cu ploi însemnate cantitativ. Vor fi afectate judeţele Maramureș, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Articolul continuă după reclamă

Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de averse, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Izolat, valorile vor depăși 35-45 de litri pe metru pătrat.

Cod galben de vreme rea în mai multe județe. Meteorologii anunță ploi de până la 45 l/mp ANM

Cod galben de ploi în Muntenia, sâmbătă, 14 noiembrie

O a doua atenționare cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 01:00, și va fi valabilă până la ora 11:00. Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei, unde meteorologii prognozează ploi însemnate cantitativ şi vizează Bucureștiul și județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Ialomița și Călărași, potrivit hărții ANM.

Precipitațiile vor fi sub formă de averse, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-35 de litri pe metru pătrat, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările ar putea fi actualizate, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.