O maşină, care a fost lăsată pe liber, din păcate, a lovit un pieton în municipiul Cluj-Napoca.

În imagini vedem cum autoturismul intră pe contrasens şi este evitat la milimetru de o dubă care circula regulamentar.

Mai apoi, intră pe trotuar şi loveşte în plin un adolescent de 17 ani, pe care îl plimbă pe capotă preţ de câteva secunde până intră într-un gard. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Şoferul vinovat, în vârstă de 68 de ani, şi-ar fi lăsat autoturismul într-o parcare aflată în pantă, fără să-l asigure. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.