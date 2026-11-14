Toate avioanele din SUA, ţinute la sol aproape 5 ore. Ce a cauzat decizia extrem de rară a autorităţilor
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a suspendat vineri toate decolările de pe aeroporturile din SUA, afirmând că această măsură a fost luată din cauza "unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă". Decizia a venit din cauza unei întreruperi a serviciilor de telecomunicaţii. Ulterior, după aproape 5 ore, interdicţia a fost ridicată, însă peste 15.000 de zboruri au fost afectate.
UPDATE
Interdicţia de decolare la nivel naţional emisă pentru toate zborurile interne a fost ridicată după aproape 5 ore, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA).
Decizia vine după peste patru ore de incertitudine cauzate de o întrerupere a serviciilor de telecomunicaţii, care a provocat mii de întârzieri şi anulări în marile aeroporturi.
UPDATE
Anunţul înseamnă că avioanele aflate în zbor pot ateriza, dar cele aflate la sol nu pot decola.
Serviciul de monitorizare a zborurilor FlightAware a declarat că aproape 7.000 de zboruri au fost întârziate sau anulate din cauza suspendării naţionale a zborurilor şi peste 8000 au fost anulate.
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"FAA a emis o suspendare naţională a decolărilor pentru toate aeroporturile din SUA în urma unei probleme de comunicaţii care a afectat toate centrele de control al traficului aerian. Tehnicienii FAA investighează problema. Vom furniza actualizări imediate pe măsură ce le vom avea", a declarat secretarul transporturilor, Sean Duffy.
Această perturbare este cel mai recent semn al presiunii asupra sistemului de control al traficului aerian din SUA, care a fost afectat de defecţiuni ale echipamentelor, probleme de comunicaţie şi lipsă de controlori, în timp ce FAA încearcă să înlocuiască infrastructura învechită.
Ştire iniţială
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a suspendat vineri toate decolările de pe aeroporturile din SUA, afirmând că această măsură a fost luată din cauza „unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă”.
„Din cauza unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă. Atenţie, toţi operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă a Aviaţiei, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaţionale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA, potrivit Sky News.
Potrivit Reuters, cu puţin timp înainte de anunţ, FAA a suspendat traficul aerian în Chicago din cauza unor probleme de comunicaţii ale controlului traficului aerian.
Agenţia a declarat: „Toate zborurile de plecare trebuie să rămână la sol până la noi dispoziţii”.
FAA a precizat că zborurile internaţionale vor fi gestionate de la caz la caz.
Este doar pentru a doua oară în istoria recentă când sunt suspendate la nivel naţional toate decolările, de la atacurile din 11 septembrie 2001. Cealaltă ocazie a fost în ianuarie 2023, când FAA a suspendat toate plecările interne pentru mai puţin de două ore.
Anul trecut, Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de comunicaţii învechit al FAA, iar vineri, FAA şi Casa Albă au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru a rezolva alte probleme.