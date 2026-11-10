Marea Neagră a devenit cel mai periculos loc din lume pentru transportul naval din cauza atacurilor tot mai dese ale Rusiei asupra navelor comerciale. Şi preţul îl plătim fiecare dintre noi. Rând pe rând, mai multe companii de transport maritim au introdus suprataxă de risc de război pentru navele care tranzitează regiunea marcată de alerte cu drone. La final costurile suplimentare pun presiune pe preţul produselor importate.

Transportul mărfurilor devine mai scump după introducerea unor suprataxe pentru navele care tranzitează regiunea.

Taxele pornesc de la 35 de dolari pentru fiecare container de 20 de picioare și pot ajunge până la 50 de dolari și se aplică inclusiv transporturilor prin portul Constanța. Ca să vă faceți o idee, asigurările pentru navele care tranzitează Marea Neagră au ajuns să coste de două ori mai mult decât cele pentru navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz. O navă care până acum era asigurată la 100 de mii de dolari poate ajunge acum chiar și la 800 de mii de dolari.

Acesta este și motivul pentru care, spun specialiștii, în Marea Neagră, în ultima perioadă, circulă nave vechi. Toate aceste cheltuieli suplimentare pot ajunge în cele din urmă și în prețul mărfurilor de la raft.

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Nici situația navigatorilor nu este mai bună. Aproape 400 de marinari ar fi refuzat de la începutul verii să ajungă în porturile din regiune de teama atacurilor. 9 nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei iar 40 de marinari și-au pierdut viața în atacurile din regiunea Mării Negre.