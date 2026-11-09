Hagi cere rezultate de la tricolori în ultimele două meciuri din Liga Națiunilor Hagi cere rezultate de la tricolori în ultimele două meciuri din Liga Națiunilor - Arhiva Observator

"Două meciuri importante, ultima dată când am fost lucrurile nu au mers bine, am obţinut foarte puţin. Acum vrem să producem rezultate, avem două meciuri grele, cu echipe bune. Polonia e o echipă tehnică în regim de viteză, sperăm să jucăm foarte bine, va fi stadionul plin, sperăm să-i facem fericiţi pe suporteri. Am gândit acest stagiu cu un lot, dar s-au întâmplat acele accidentări, am rămas cu 22 de jucători şi 3 portari. Avem o listă la care putem să recurgem dacă se întâmplă ceva, am recurs la Rareş Ilie după ce s-a întâmplat cu Nicuşor şi Mihăilă. Sper să fiu inspirat, obiectivul meu e să fac echipa să joace un fotbal bun. V-am cerut un singur lucru, puţin timp, nu cer foarte mult, dar uşor-uşor vreau să facem un grup care să câştige şi să facă suporterii fericiţi, să avem o echipă competitivă. În fotbalul modern trebuie să faci ambele faze. E important cum începi, dar mai important cum termini meciurile", a declarat Hagi.

Hagi consideră că responsabilitatea sa este să-i facă pe jucători să aibă un moral bun, pentru a aduce rezultate.

"Face parte din meseria mea, din obligaţiile mele. Trebuie să-i aduc pe jucători la un moral foarte bun ca ei să reuşească rezultate. E responsabilitatea mea totală, cred că pot să fac lucrul ăsta. E clar că în această perioadă avem nevoie de încredere şi curaj. Trebuie să ne gândim la fotbal, eu să planific totul, iar ei să demonstreze pe teren. Sperăm ca suporterii să ne susţină, cu toţii ne dorim să câştigăm".

Articolul continuă după reclamă

De ce nu mai merge selecţionerul la meciuri din Superliga

"Am mers în Liga 1 foarte mult, am preferat acum să stau să văd mai multe meciuri de acasă, să îi văd şi pe jucătorii din afară. Am mers la foarte multe meciuri din Liga 1. Am stat mai mult acasă şi asta a fost alegerea mea. Am vrut să mă conectez mai mult cu jucătorii de afară", a precizat el.

Despre absenţa lui Ionuţ Radu, accidentat la naţională, dar prezent la echipa de club

"Noi ştim despre problemele fiecăruia. Nu a fost decizia noastră, noi ţinem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu echipa naţională. Aici vii dacă simţi, vii dacă eşti 100%, nu există 99%. Dacă tu nu eşti convins, ai crezut că e bine să stai la echipă şi să te refaci, foarte bine, asta e. Avem alţi jucători, nu am venit aici să mă plâng", a subliniat selecţionerul.

Hagi a precizat şi ce lipseşte echipei naţionale. "Mesajul pentru jucători e întotdeauna să vină cu drag la echipa naţională. Trebuie să creştem la acest aspect, să ajungem să fim eficienţi, pragmatici. Trebuie să producem rezultate. Asta se face cu jucători foarte buni, care au convingere şi mentalitate foarte bună. Am zis-o din prima zi, echipei naţionale îi lipseşte un singur lucru: mentalitatea de campion! Degeaba pentru mine un jucător joacă foarte bine la echipa lui de club, dar nu joacă la echipa naţională. Fotbalul e o variabilă destul de mare. Cei care vin la echipa naţională trebuie să producă rezultate. Victoriile aduc încredere, aduc fericire, aduc unitate. Chiar dacă perioada e foarte grea, presiunea există, dar trebuie să jucăm fotbal foarte bine".

Selecţionerul cere timp până în martie

"Daţi-mi timp până în martie. Şi de atunci, trebuie să producem. Trebuie să producem, trebuie să facem o echipă care să câştige. Am descoperit fundaşi foarte competitivi, tineri foarte buni. Vedem ce vom descoperi la mijloc şi în atac. Ianis Stoica şi Rareş Ilie sunt doi tineri foarte buni, a venit şi timpul lor. Au acum un test, la echipa mare a României trebuie să ajungi la un nivel foarte ridicat", a adăugat selecţionerul.

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin "dubla" programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia.

Partidele difuzate pe Antena 1 şi în AntenaPlay au loc după următorul program: