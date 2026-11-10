Extremiștii care plănuiau o revoltă armată în Spania s-au antrenat în Ucraina. Legăturile cu România - El Pais

Poliția spaniolă anchetează un grup neonazist ai cărui membri au mers vara aceasta în Ucraina ca să primească pregătire militară, cu scopul de a organiza ulterior o revoltă armată în Spania. Membrii organizației extremiste Nucleo Nacional s-au antrenat în Ucraina cu arme de asalt și ar fi avut contacte cu Brigada Azov, potrivit unei anchete publicate de ziarul spaniol El Pais. Gruparea face parte dintr-o rețea internațională de organizații de extremă dreapta, din care face parte și Honor et Patria, o organizație de suporteri naționaliști din România, fondată de George Simion.

Membrii grupării extremiste spaniole Nucleo Nacional au folosit pistoale și puști fără să deţină permise de portarmă, și au plănuit "o revoltă armată", potrivit dosarului anchetei, consultat de EL PAIS. Este vorba despre o anchetă care a început în acest an, la inițiativa Parchetului pentru Minori.

Membrii organizației au ajuns să recruteze minori de 14 ani. Ei consideră că luptă împotriva sistemului politic din Spania și urmăreau să folosească mijloacele acestuia pentru a-l înlătura. Potrivit anchetatorilor, extremiștii își propuneau să dobândească pregătirea și resursele necesare pentru a se confrunta cu forțele de ordine și a le înlocui.

Legături cu grupări de extremă dreapta din România

Potrivit anchetei, Nucleo Nacional face parte dintr-un fel de rețea internațională de organizații de extremă dreapta, care include grupări precum Honor et Patria (România), Hussards Paris (Franța), Legiunea Maghiară (Ungaria), Der Dritte Weg (Germania) sau Prevrat (Croația).

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Honor et Patria este o grupare de suporteri naționaliști din România, înființată în 2003 de George Simion. Organizația a fost asociată cu grupări de extremă dreapta și mișcări neolegionare.

Percheziţii şi arestări în Spania

Poliția spaniolă a declanșat săptămâna trecută percheziții de amploare la adresa Nucleo Nacional, după ce au aflat că plănuise un protest în Piața Spaniei din Madrid, pe 7 noiembrie. La percheziții au fost confiscate boxuri metalice și pistoale cu electroșocuri.

Potrivit anchetatorilor, manifestația prezenta un risc ridicat de "confruntări”cu forțele de ordine și cu grupările antifasciste.

Operațiunea s-a soldat cu 14 arestări în Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos și Alicante, dar 10 dintre cei arestați au fost ulterior eliberați, cu interdicția de a părăsi țara. Unora li s-au confiscat pașapoartelor.

Printre cei arestați s-au numărat "purtătorul de cuvânt" Ivan Rico, presupusa ideologă a grupării, Isabel Peralta, și Enrique Lemus, un cunoscut lider al extremei drepte din Spania.

Pentru a justifica arestările, poliția a invocat "gravitatea faptelor investigate”, pregătirea militară primită de neonaziști în zone de conflict, posibilitatea ca militanții să organizeze "o insurecție", rețeaua internațională de sprijin și posibilitatea ca extremiștii să aibă acces la arme de război.

Antrenament paramilitar în Ucraina

Potrivit anchetei, mai mulți membri ai grupării au plecat în august în Ucraina, unde au avut contacte cu Brigada de Forțe Speciale Azov, înființată în 2014, în timpul războiului din Donbas, și care face parte din Garda Națională.

Anchetatorii cred că au ajuns la Kiev, dar și într-o localitate aflată la 20 de kilometri de granița cu Rusia. Ar fi fost cazați și într-o tabără militară, a cărei locație nu este precizată.

Acolo tinerii extremiști au participat la antrenamente paramilitare cu veste antiglonț și puști AK-47. Unul dintre ei, identificat drept Rafael B., apare într-o înregistrare video la fața locului, îmbrăcat într-un hanorac negru al organizației. Un altul, Aitor R., apare într-o fotografie purtând vestă antiglonț, o pușcă de asalt și o insignă cu simbol nazist.

Majoritatea dintre ei apar îmbrăcați în hanorace negre cu inscripția Storm Front, un important forum online dedicat urii rasiale.

Într-una dintre convorbirile telefonice pe care un membru le-a avut cu soția sa, pe 28 august, pe fundal se aud sirenele care avertizează că urmează bombardamente ruseşti. Bărbatul mărturisește că se află într-un loc "mai bun" decât orașul Harkov, unde fusese anterior.

"Localitatea în care ne aflăm este foarte afectată de război, totul este distrus și este plină de militari”, îi povestește el soției sale.

Arme ilegale

La întoarcerea din Ucraina, cei care au primit pregătire militară acolo urmau să îi instruiască și pe alți membr, pe teritoriul Spaniei. Scopul era să învețe cum să "organizeze o insurecție armată", potrivit discuțiilor telefonice interceptate.

Într-o convorbire de pe 12 august, un militant se plânge că "fără pregătire, nicio insurecție nu va funcționa". Cel cu care vorbea îi răspunde că este important ca gruparea să fie dotată cu mijloace "de securitate". De altfel, termenul de "revoltă armată" apare în repetate rânduri în dosar.

Pe 7 mai, un membru al grupării, Jesus R., alias El Jefe ("Șeful"), a primit un telefon de la un alt membru, care îi spune că are un pistol și o pușcă, cu care "urmează să tragă".

Anchetatorii au descoperit ulterior că bărbatul nu deținea permis de portarmă și au suspectat că a cumpărat armele de pe piața neagră sau că a făcut rost de ele dintr-o zonă de conflict.

Gruparea are un lung șir de conflicte cu justiția spaniolă. În august, în timpul crizei migranților din Ceuta, 20 de membri ai grupării s-au dus să "apere orașul în fața invaziei".

Gruparea a fost investigată și în aprilie 2025 de Garda Civilă spaniolă, după ce a distribuit o înregistrare video în care îndemna la "apărarea străzilor" și la "o luptă comună împotriva invaziei".