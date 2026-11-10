Bani murdari spălaţi prin maşini de lux în valoare de 3 milioane de euro. Asta au descoperit procurorii în palatele unor evazionişti din Galaţi. Suma uriaşă ar acoperi o bună parte din proiectele primăriei, însă, în realitate, indivizii erau rău-platnici, iar bolizii îi înmatricualu pe adresele unor rude sau apropiaţi pentru a nu rămâne fără ele.

Cele 35 de limuzine expuse într-o parcare de la marginea oraşului Galaţi par a fi pregătite de un salon auto. Oamenii le pozează şi le admiră de la distanţă. În realitate, sunt dovezile procurorilor într-un mega dosar de spălare de bani.

Lamborghini Urus, una dintre cele mai scumpe maşini ridicate de anchetatori. Preţul pe piaţa din România porneşte de la 165 de mii de euro şi ajunge până la 600 de mii, în funcţie de anul de fabricaţiei, kilometraj şi dotările personalizate. Vorbim despre preţuri care sunt echivalente cu un apartament de lux în centrul capitalei sau două case decente în oricare alt oraş.

Mascaţii au intrat cu forţa în 25 de vile din Iveşti. Au descoperit peste 300 de mii de lei ascunşi în dulapuri şi sub saltele şi o armă neletală. Infractorii ar fi avut mai multe afaceri ilegale în ultimii patru ani. Localnicii spun că printre altele păcăleau oamenii cu lucrări, le luau banii, dar nu mai ajungeau la muncă niciodată. Banii murdari îi spălau cumpărând bolizi de lux. Maşinile erau înmatriculate pe numele unor rude sau prieteni, pentru că legea nu le mai permite să înscrie vehicule dacă nu-şi plătesc taxele la primărie.

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Cristina Hurdubae, Taxe şi Impozite, Primăria Iveşti: Sunt şi cu datorii foarte mari. Cea mai mare datorie undeva la 300 de mii de lei. Ar trebui să se încaseze undeva la 2, 3 milioane de euro.

Reporter: Anual.

Cristina Hurdubae, Taxe şi Impozite, Primăria Iveşti: Ar trebui, dar undeva la 60% se încasează.

Comuna Iveşti din Galaţi are aproape 10 mii de locuitori, conform ultimelor date.

Maşinile ridicate de procurori însumează aproape 3 milioane de euro. O sumă suficientă care să acopere proiecte importante ale localităţii.

"Ultima grădiniţă care s-a făcut în comuna Iveşti, cea cu program prelungit, a avut o valoare de aproximativ 2 milioane, 500 de mii de lei noi. Am avut staţii de reîncărcare cu 500 de mii de lei. Am modernizat iluminatul public cu 2 milioane de lei.", explică Zamfirica Toma, consilier Primăria Iveşti.

"Prefer să nu calculez că este o sumă destul de mare şi nu cred că aş putea să-mi imaginez că voi strânge o astfel de avere.", spune o doamnă.

"Să plătească impozite nu au bani, să plătească curent nu au bani şi ei stau cu maşini de lux şi miliarde.", adaugă un bărbat.

Procurorii i-au luat pe indivizii din Iveşti în vizor după ce soţiile lor au publicat o serie de clipuri în care se afişau cu maşini de lux primite cadou. În acest moment toţi sunt liberi, cercetaţi pentru spălare de bani.