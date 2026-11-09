Metalul de 10 ori mai scump ca aurul, căutat de investitori. Un singur gram a ajuns să coste aproape 1.000 $

Un metal rar, despre care puţini oameni au auzit, a ajuns să valoreze de peste zece ori mai mult decât aurul. În 2021, preţul rodiului a atins un nivel record de aproape 965 de dolari pe gram, pe fondul cererii ridicate din industria auto şi al producţiei limitate. Deşi nu este la fel de cunoscut precum aurul sau argintul, acest metal preţios joacă un rol esenţial în reducerea poluării şi este folosit inclusiv la fabricarea bijuteriilor.

Rodiul este un metal rar, extrem de valoros - Shutterstock

Rodiul face parte din familia metalelor platinice şi este considerat unul dintre cele mai rare şi valoroase metale din lume. Preţul său poate înregistra fluctuaţii spectaculoase, în funcţie de cererea industrială şi de cantităţile disponibile pe piaţă, scrie Blikk.

În 2021, valoarea unei uncii de rodiu, echivalentul a aproximativ 28 de grame, a ajuns la aproape 30.000 de dolari. La acel moment, metalul era de peste zece ori mai scump decât aurul. Preţurile au scăzut ulterior considerabil, însă rodiul continuă să fie un material important pentru mai multe industrii.

De ce este rodiul unul dintre cele mai rare metale din lume

Rodiul a fost descoperit în 1803 de chimistul englez Willian Hyde Wollaston, în timp ce acesta analiza platină brută. Deşi este cunoscut de mai bine de două secole, metalul nu a devenit niciodată la fel de popular precum aurul sau argintul.

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Unul dintre motive este raritatea sa extremă. Rodiul se găseşte în natură în concentraţii foarte mici, iar procesul de extragere este complicat. De regulă, acesta este obţinut ca produs secundar în timpul exploatării altor metale, precum platina sau nichelul. Din acest motiv, nu există mine dedicate exclusiv extracţiei de rodiu.

Diferenţa faţă de aur este considerabilă şi în ceea ce priveşte cantitatea extrasă. În timp ce producţia mondială de aur se ridică la câteva mii de tone anual, cantitatea de rodiu obţinută într-un an este de numai câteva zeci de tone.

Această disponibilitate extrem de redusă, la care se adaugă dificultăţile de procesare, contribuie la valoarea ridicată a metalului.

Industria auto consumă peste 80% din producţia mondială de rodiu

Cel mai mare consumator de rodiu este industria auto, care generează peste 80% din cererea mondială pentru acest metal.

Rodiul este utilizat în special la fabricarea catalizatoarelor auto, dispozitive care au rolul de a reduce cantitatea de substanţe nocive eliminate prin gazele de eşapament. Metalul este deosebit de eficient în reducerea oxizilor de azot, compuşi care contribuie semnificativ la poluarea aerului.

În catalizatoarele auto, rodiul este folosit alături de alte metale preţioase, precum platina şi paladiul. Compoziţia exactă diferă în funcţie de tipul vehiculului şi de normele de emisii pe care acesta trebuie să le respecte.

Proprietăţile sale fac din rodiu un material esenţial pentru respectarea standardelor moderne de protecţie a mediului.

Cum a ajuns rodiul să coste aproape 30.000 de dolari pe uncie

Piaţa rodiului este caracterizată de fluctuaţii importante ale preţurilor, în principal din cauza ofertei limitate şi a variaţiilor cererii.

Un exemplu este anul 2021, când preţul metalului a urcat până la aproape 30.000 de dolari pe uncie, un nivel record. Creşterea spectaculoasă a fost determinată în special de cererea tot mai mare din industria auto, în condiţiile în care producţia mondială a rămas limitată.

Totuşi, preţul rodiului nu se menţine permanent la asemenea valori. O reducere a cererii sau o creştere a cantităţilor disponibile poate provoca scăderi rapide.

Acest lucru s-a întâmplat şi după maximul înregistrat în 2021, când preţurile au coborât considerabil.

Piaţa rodiului este relativ mică şi sensibilă la schimbările din industrie. Chiar şi oprirea activităţii unei singure exploatări miniere poate avea consecinţe importante asupra disponibilităţii metalului şi a preţului său pe piaţă.

Africa de Sud şi Rusia controlează cea mai mare parte a producţiei de rodiu

Producţia mondială de rodiu este concentrată într-un număr redus de ţări. Africa de Sud este cel mai mare producător, cu o contribuţie de peste 80% la oferta globală, potrivit datelor prezentate de sursa citată.

Rusia este un alt actor important pe această piaţă. Aici, rodiul este obţinut în principal ca produs secundar al exploatării zăcămintelor de nichel şi cupru. Concentrarea producţiei în doar câteva regiuni face însă ca piaţa să fie vulnerabilă în faţa evenimentelor neprevăzute.

O grevă sau oprirea activităţii unei mine din Africa de Sud poate afecta rapid cantităţile disponibile la nivel mondial şi poate provoca modificări ale preţurilor.

În acelaşi timp, tensiunile geopolitice, sancţiunile economice şi problemele tehnice din sectorul minier pot influenţa aprovizionarea cu acest metal.

Rodiul este folosit şi la fabricarea bijuteriilor

Deşi industria auto este principalul consumator de rodiu, metalul are aplicaţii şi în alte domenii.

În industria chimică, acesta este utilizat drept catalizator în diferite procese. De asemenea, se regăseşte în aliaje speciale, echipamente de laborator şi contacte electrice. Pentru consumatorii obişnuiţi, cea mai cunoscută utilizare este în industria bijuteriilor.

Rodiul este folosit frecvent pentru acoperirea bijuteriilor din aur alb sau argint, deoarece le oferă un aspect mai strălucitor şi contribuie la creşterea rezistenţei suprafeţei.

Stratul de rodiu aplicat este însă foarte subţire şi se poate uza în timp. Din acest motiv, bijuteriile trebuie uneori supuse unui nou proces de rodiere, pentru a-şi recăpăta aspectul iniţial.

Reciclarea catalizatoarelor auto, o sursă importantă de metale preţioase

Din cauza rarităţii sale, reciclarea rodiului devine tot mai importantă.

Catalizatoarele provenite de la autoturismele scoase din uz reprezintă o sursă valoroasă de recuperare a metalelor preţioase. Aceste componente conţin rodiu, platină şi paladiu, materiale care pot fi reutilizate în industrie.

Procesul de reciclare nu este însă simplu. Recuperarea metalelor necesită tehnologii specializate şi implică operaţiuni complexe şi costisitoare.

Cu toate acestea, reciclarea poate avea un rol important în asigurarea disponibilităţii rodiului, în condiţiile în care exploatarea minieră oferă cantităţi limitate.

Cum ar putea influenţa maşinile electrice cererea de rodiu

Viitorul rodiului este strâns legat de transformările prin care trece industria auto. Autoturismele complet electrice nu folosesc catalizatoare auto convenţionale, ceea ce înseamnă că extinderea acestui segment ar putea reduce cererea de rodiu.

Pe de altă parte, vehiculele echipate cu motoare cu ardere internă vor continua să circule pe şosele mulţi ani de acum încolo.

În plus, normele tot mai stricte privind emisiile poluante susţin necesitatea utilizării catalizatoarelor, ceea ce poate menţine cererea pentru acest metal.

De ce investiţiile în rodiu sunt mai complicate decât cele în aur

Preţurile foarte ridicate pe care rodiul le-a atins în anumite perioade pot atrage atenţia investitorilor. Totuşi, investiţiile în acest metal sunt mai dificil de realizat decât cele în aur.

Piaţa rodiului este mult mai strictă şi are o lichiditate mai redusă, ceea ce înseamnă că tranzacţiile sunt mai puţin frecvente, iar cumpărarea sau vânzarea metalului poate fi mai dificilă.

Comerţul cu rodiu se desfăşoară în principal între companii şi alţi participanţi industriali, spre deosebire de aur, care beneficiază de o piaţa de investiţii mult mai dezvoltată.