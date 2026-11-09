Dacă aveţi drum prin nordul Capitalei, fiţi cu mare băgare de seamă atunci când traversaţi Podul Pipera. Un rost de dilataţie de pe prima bandă este grav deteriorat, iar elementele desprinse şi denivelările din carosabil pot deveni adevărate capcane. Pericolul şi mai mare este că zilnic, zeci de mii de autovehicule îl tranzitează. Culmea, investiţia a fost una de milioane de euro.

Pe prima bandă a sensului de mers spre Pipera, chiar în inima zonei de business a Capitalei, carosabilul arată ca după bombardament.

Bucăți masive din structura podului Pipera s-au desprins complet, lăsând în urmă goluri adânci, fisuri uriașe și șuruburi tăioase care ies direct din șosea. Practic pentru șoferii care trec pe aici la primele ore ale dimineții, podul a devenit o adevărată ruletă rusească pentru anvelope. Oamenii frânează brusc, trag de volan, iar riscul unui accident în lanț crește de la minut la minut.

De ce nu se intervine totuși? Pentru că vorbim despre podul Pipera, un pod fantomă. Deși a fost inaugurat acum mai bine de 15 ani, acesta nu a fost nici până astăzi recepționat oficial și nu apare clar în proprietatea niciunei primării pentru mentenanță. Până când acesta va fi remediat, șoferilor îi se recomandă să circule cu atenție și cu viteză redusă.