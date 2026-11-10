Pentru sute de mii de mame, anumite activităţi care par banale sunt de fapt imposibile. Sunt 24 de ore din 24 în priză, se împart între job, copii şi treburile casnice, iar de cele mai multe ori nu au parte nici măcar de o pauză de o oră. Ajunsă în pragul disperării, o femeie a făcut un experiment: l-a întrebat pe Chat GPT dacă poate să aibă grijă de copii câteva clipe. Răspunsul inteligenței artificiale ne arată, de fapt, că meseria de mamă este singurul job din lume care nu va putea fi niciodată automatizat sau înlocuit de tehnologie.

Reporter: Ce soluții aveți să scăpați să vă odihniți să vă faceți o baie, să plecați la cumpărături?

Mamă: Îl las cu tati.

Reporter: Ce vă doreaţi cel mai mult în primul an?

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Mamă: Să dorm, somn clar, să dorm neîntrerupt că mă trezeam.

"Mergeam în parc la 2 noaptea cu el urlând, poliția mă lua și mă întreba ce s-a întâmplat, le ziceam că soția doarme", povesteşte Paul, tată.

Nu toate mamele au norocul de a avea pe cineva disponibil pentru ajutor

Este soluţia disperată la care apelează Mădălina atunci când nu mai poate. De cele mai multe ori îi cere ajutorul soţului, dar nu toate mamele au norocul de a avea pe cineva disponibil să preia sarcinile în momentele lor de pauză. O cafea, două ore de somn, sau o ieşire cu fetele sunt o banalitate pentru ceilalţi, dar aur pentru orice mamă. O femeie care are şi ea viaţa ei, dar care este nevoită să creioneze un plan de evadare din rutina zilnică. Strategiile diferă de la o familie la alta. Dacă unele deleagă sarcinile către soț sau bunici, altele transformă baia în ultimul refugiu. Există și mame care își pun micuțul în maşină şi pornesc la drum pentru o oră de linişte, în timp ce copilul doarme.

Mihaela are 37 de ani şi locuieşte în Marea Britanie. Mai în glumă, mai în serios, l-a rugat pe Chat GPT să aibă grijă de cei doi copii, un băiat de 7 ani şi o fetiţă de nici 2 ani, ca să poată şi ea să facă liniştită o baie. Apoi a îndemnat şi alte mame să facă la fel.

"Timpul liber e doar când dorm copiii, la cumpărături îl trimit pe soț pentru că e greu cu 2 copii după tine. O colegă de-a mea a scris la Chat GPT dacă poate să-i spele vasele. Eu am maşină de spălat vase, nu am nevoie să-mi spele vasele. În schimb, dacă ar putea să stea cu copiii 2 ore, aş fi cea mai fericită, şi răspunsul lui a fost atât de amuzant", explică Mihaela, mamă de 37 de ani.

"Cu mare drag! Îi pun lui David Lego, îi dau lui Noelle o linguriţă şi un bol, iar eu supraveghez totul spiritual, din Cloud. Doar că avem o mică problemă. Dacă Noelle se urcă pe mobilă şi David decide să construiască o ambulanţă în sufragerie, eu pot doar să strig în scris: "Nuu, coborâţi de acolo!" Aşa că mai bine îi lăsăm cu tati. Tu în baie, uşa încuiată, telefonul pe silenţios. Două ore, fără audienţe", a răspuns inteligenţa artificială.

Experimentul care arată că inteligenţa artificială nu poate înlocui mamele

Un experiment care ne arată că AI-ul poate face multe, dar nu poate înlocui o mamă. Mai ales când copilul întreabă "De ce, mami?" pentru a 47-a oară.

Reporter: O mămică i-a scris Chat GPT-ului dacă poate să stea 2 ore cu copiii. Ce părere aveți?

"Nu se poate, toate au o limită, copilul trebuie să simtă. Nu, n-am nevoie, când doarme copilul meu, pot să fac orice. Foarte frumos, dar totuși e o mândrie să fii mămică și meseria de mămică e cea mai importantă în viața asta", spun oamenii.

O mândrie într-o societate care se declară modernă, dar care, în realitate, tinde să închidă ochii la epuizarea maternă. Multe mame rămân blocate în rolul tradițional, conform căruia casa şi creşterea copiilor încă sunt exclusiv responsabilitatea lor.

Ce spun alţi părinţi despre munca depusă de mame

"Noi suntem o nație crescută că femeia trebuie să facă, trebuie trebuie, iar bărbatul e bărbat. Nu, nu se victimizează, sunt extrem de multe femei care se chinuie singure pentru că partenerul lucrează și le spune nu-ţi dau bani? Ce-ţi mai lipsește? Nu prea mă odihnesc, mai mult în weekend, dar în rest trebuie să ne facem timp, că îmbătrânim și timpul trece", spun oamenii.

Reporter: Când era copilul mai mic, aveați ajutor?

Părinte: Deloc, printre picături îmi gestionam singură timpul.

Reporter: Credeți că femeile, mămicile ar merita un premiul pentru acest rol?

Bărbat: Da, cu siguranţă, femeile fac totul.

Reporter: E apreciată munca asta?

Bărbat: De multe ori nu prea, eu o apreciez pe a soției, mai ajut și eu.

Ce spun specialiştii despre mamele care se sacrifică total

Un job full time, la serviciu şi acasă, 24 din 24. Specialiștii avertizează că mitul mamei care se sacrifică total face mai mult rău decât bine. Iar o pauză scurtă nu te transformă într-un părinte mai puțin bun.

"Mamele, potrivit studiului făcut anul acesta, spun că simt o reală dificultate în a împăca viața de acasă cu cea de la birou și a și îndeplini la fel de bine și rolul de mamă și de angajat. Mamele au început să-și construiască propriile lor cercuri de suport și chiar să poată lucra, să întreprindă activități profesionale în cadrul aceluiași cerc și să le fie mai ușor să se descurce", explică Ana Călugăru, șeful departamentului de PR al unui site de recrutări.

"Diferenţa care se face între o mamă obosită și una în burnout e lipsa de viață, bucurie, scade interesul pentru lucrurile care înainte îți aduceau bucurie, scade motivaţia pentru a te da jos din pat. Foarte des problema e una de așteptări, ele sunt tot mai nerealiste pentru ca în social media tot ce vedem e prezentarea una ideala, utopică", menţionează Ioana Istratoaie, psiholog.

Cum trebuie să privească mamele momentele de repaus

Esenţial, adaugă psihologii, este ca orice moment de respiro să nu vină la pachet cu sentimentul de vinovăție, ci să fie privit ca o resursă pentru propria sănătate psihică.

Ne întrebăm adesea dacă mama are grijă suficient de bine de copil. Dar mult mai rar ne întrebăm cine are grijă de mamă. Între responsabilitățile de acasă și cele de la serviciu, femeile ajung să-și amâne propriile nevoi. Iar uneori, cel mai mare lux nu este o vacanță, ci două ore în care nimeni nu le strigă "mami"!