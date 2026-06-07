Cireșele au fost vedetele unui festival din Iași. Savurate ca atare, în deserturi sau în băuturi răcoritoare, acestea au atras toate privirile și au încântat vizitatorii. Cei care au trecut pragul târgului s-au bucurat de numeroase prăjituri și preparate cu aromă de vară, pregătite special pentru a celebra unul dintre cele mai îndrăgite fructe ale sezonului.

Cireșe cât vezi cu ochii. Prăjituri cu cireșe. Băuturi cu cireșe. Totul a fost despre ele la Iași. Până şi deserturile tradiţionale au fost reinventate.

"Avem găluște cu cireșe și în loc de aluatul tradițional care se face din cartofi l-am făcut din brânză și avem o alivancă tot ci cireșe. branza dulce, unt, ouă, lapte și cireșe", explică un comerciant.

"Pentru acest festival am făcut ciocolată cu cireșe confiate, atât ciocolată albă, cât și ciocolată clasică de cacao", explică un producător local.

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"Am găsit la festival cireșele efectiv în toate formele. Atât fructe proaspete, puse și în tot felul de prăjituri și în final și în limonadă. Și să știți că a fost o limonadă chiar foarte căutată pentru că îi schimbă gustul, îi dă o altă aromă și este suficient de dulce încât să nu mai punem zahăr", relatează Clara Mihociu, reporter Observator.

Alții au venit la festivalul cireşelor să regăsească gustul copilăriei.

"Pregătim o dulceață de cireșe după rețeta bunicii, avem câteva sute de kilograme de cireșe special pentru această dulceață", explică un producător local.

Iar prețurile nu au fost de festival. Un kilogram de cireșe s-a vândut cu 25 de lei.