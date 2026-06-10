O fermă din Cluj a dat lovitura, după ce a folosit o metodă simplă anti-îngheț. Cu cât își vinde fructele

O fermă din Cluj a reușit să-și salveze livada, iar acum se bucură de o recoltă record de cireșe după ce a folosit o metodă simplă împotriva înghețului.

Cu o investiție de zeci de mii de euro într-o instalație formată din 4.000 de lumânări antiîngheț pentru a proteja plantele în nopțile cu temperaturi negative, ferma clujeană a ajuns la o recoltă record: până la 300 de tone de cireșe în acest sezon, față de 80 de tone, anul trecut, potrivit Cluj24.

"Estimăm o producție de 250–300 de tone de cireșe în acest sezon. Este o recoltă net superioară. Anul trecut am avut doar circa 80 de tone, restul fiind compromise de îngheț. Anul acesta am reușit să protejăm livada, iar diferența se vede direct în cantitate", a explicat un reprezentant al fermei.

Investiția în sisteme pentru protejarea recoltelor au făcut diferența

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Ferma dispune de mai multe sisteme pentru protejarea culturilor împotriva fenomenelor meteo extreme. "Dispunem de un sistem complet de protecție: folie antiploaie, plasă antigrindină, morișcă/turbine anti-îngheț, frostbustere, lumânări pentru nopțile geroase și sistem de irigare. Le folosim în funcție de ce ne aduce vremea, iar anul acesta au făcut cu adevărat diferența".

În această perioadă, kilogramul de cireșe este vândut cu 35 de lei, însă prețul poate varia în funcție de evoluția pieței. "Săptămâna aceasta prețul este de 35 lei/kg, dar fluctuează în funcție de piață. Nu practicăm prețuri diferențiate în funcție de varietate", a transmis reprezentanta fermei.

"Prețul se raportează la cererea și oferta de pe piață, dar reflectă în primul rând calitatea și costurile reale de producție. Investițiile în protecția livezii, lumânările, sistemele anti-îngheț, plasa antigrindină, forța de muncă, se regăsesc într-un fruct mare, sănătos, cules la maturitate și 100% local, din Cluj. Practicăm un preț unic și corect, pentru cireșe de calitate constantă".