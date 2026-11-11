O femeie a fost concediată printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. Acum, firma trebuie să-i plătească despăgubiri

O femeie din Italia a fost concediată printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, după aproape 20 de ani de muncă. Nemulţumită de modul în care a fost concediată, a ajuns în instanţă pentu a-şi face dreptate, iar în urma procesului, firma trebuie să o reangajaze şi să plătească despăgubiri.

Tribunalul din Grosseto, un oraş din regiunea Toscana, a decis că această formă de concediere nu este legală, deoarece decizia nu a fost comunicată în scris. Compania trebuie acum să o primească înapoi la muncă și să îi plătească despăgubiri pentru perioada în care a rămas fără serviciu.

Femeia lucra la aceeași companie din 2006. Avea un contract pe perioadă nedeterminată, cu program part-time. După aproape două decenii, a aflat că este concediată printr-o înregistrare audio trimisă pe WhatsApp de administratorul firmei, potrivit fanpage.it.

Nu a primit vreo notificare oficială sau un document semnat, iar aceasta, nemulțumită de modul în care a fost concediată, a decis să își facă dreptate în instanță.

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Femeia a contestat concedierea în instanță

Înainte să ajungă în fața judecătorilor, angajata a încercat să rezolve situația prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă. Cum nu s-a ajuns la nicio înțelegere, femeia a deschis un proces la Tribunalul din Grosseto.

Principalul motiv invocat a fost modul în care i-a fost comunicată concedierea. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, compania nu s-a prezentat în instanță pentru a se apăra.

Judecătorul i-a dat dreptate femeii și a stabilit că mesajul vocal trimis de administrator nu respectă condițiile prevăzute de lege pentru concediere.

De ce nu este legală concedierea printr-un mesaj vocal

Problema nu a fost ceea ce i-a transmis administratorul, ci felul în care a făcut-o. Potrivit legislației italiene, mai exact articolului 2 din Legea 604/1966, o concediere trebuie comunicată în scris.

Instanța a ținut cont și de deciziile anterioare ale Curții de Casație din Italia, potrivit cărora o concediere comunicată doar verbal nu are efect juridic și nu poate pune capăt contractului de muncă.

Totuși, asta nu înseamnă că orice concediere transmisă prin WhatsApp este ilegală. Un document scris, trimis prin aplicație, poate respecta cerințele legii. În schimb, o simplă înregistrare audio nu este suficientă.

Compania trebuie să o primească înapoi și să îi plătească despăgubiri

Pentru că angajatorul nu i-a transmis femeii o decizie în formă scrisă, Tribunalul din Grosseto a hotărât că aceasta are dreptul să revină la locul de muncă, în baza articolului 18 din Statutul lucrătorilor din Italia.

Compania este obligată să îi plătească despăgubiri pentru întreaga perioadă dintre concediere și întoarcerea efectivă la serviciu. Valoarea acestora va fi calculată în funcție de salariul folosit la stabilirea indemnizației de încetare a raportului de muncă.

Firma trebuie să achite și contribuțiile sociale și de asigurări aferente pentru acea perioadă. În plus, potrivit publicației italiene Open, compania a fost obligată să plătească 4.629 de euro pentru cheltuielile de judecată.