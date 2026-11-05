Pentru un bucătar italian din Australia, ananasul pe pizza a fost o chestiune de principiu. Bărbatul a refuzat în repetate rânduri să prepare acest sortiment, pe motiv că reprezintă o insultă la adresa culturii italiene. Refuzul s-a numărat printre nemulțumirile care au dus la concedierea sa, iar disputa a ajuns în fața unei comisii pentru relații de muncă, potrivit BBC .

Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza - Profimedia

Davide Tamburella a fost concediat în luna mai de la restaurantul La Costa, care între timp s-a închis, la două săptămâni după o întâlnire cu conducerea, în cadrul căreia managerii au adus mai multe acuzații privind comportamentul său.

Printre nemulțumirile conducerii s-a numărat și refuzul bucătarului de a pregăti pizza cu șuncă și ananas pentru invitații unui eveniment. La momentul respectiv, acesta a susținut că instrucțiunile primite de la conducere "nu trebuie respectate atunci când sunt ofensatoare pentru cultura sa". Detaliile au ieșit la iveală după ce bucătarul s-a adresat Comisiei pentru Relații de Muncă din Australia (Fair Work Commission), susținând că a fost concediat pe nedrept.

În decizia publicată marți, comisia a precizat că Tamburella a refuzat să pună ananas pe pizza deoarece "consideră, în calitate de italian, că adăugarea ananasului pe pizza reprezintă o insultă la adresa culturii sale". De asemenea, instituția a menționat că aceasta era a treia oară în ultimii patru ani când bucătarul refuza să folosească acest fruct la prepararea pizzei.

Articolul continuă după reclamă

Anterior, el îi ceruse șefului său "să verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza".

Statul Queensland, unde se află restaurantul, este considerat centrul producției de ananas din Australia, aici fiind cultivate toate fructele de acest tip produse la scară comercială în țară. Pe Sunshine Coast, turiștii se opresc frecvent pentru a se fotografia lângă The Big Pineapple, o construcție din fibră de sticlă, înaltă de 16 metri, care reprezintă un ananas. Monumentul este inclus pe lista patrimoniului și a devenit un simbol al regiunii.

Bucătarul, acuzat și de comportament nepotrivit la locul de muncă

Conducerea restaurantului a semnalat și alte probleme legate de comportamentul lui Tamburella, printre care folosirea unui limbaj vulgar, stilul de comunicare și reacțiile sale tot mai tensionate la locul de muncă. Decizia comisiei a prezentat și un incident petrecut în aprilie anul acesta, când bucătarul și-a fracturat mai multe oase de la mâna dreaptă după ce a lovit o balustradă metalică.

Tamburella spera ca restaurantul să îl sponsorizeze pentru obținerea unei vize care le permite lucrătorilor calificați să primească drept de ședere permanentă în Australia. Însă, după concedierea sa, restaurantul a întrerupt procedura, potrivit informațiilor prezentate în fața tribunalului.

Bucătarul a pierdut procesul în care contesta concedierea, deoarece cererea sa a fost depusă după expirarea termenului legal, conform deciziei. Directorul general al restaurantului, Elliot Ingram, a declarat pentru Daily Mail că "în această poveste este vorba despre mai mult decât un ingredient pus pe pizza". BBC a încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Tamburella.

Pe profilul său de LinkedIn, bucătarul se descrie drept un profesionist care, de-a lungul carierei, s-a concentrat pe "prepararea unor mâncăruri excepționale” și pe „îmbunătățirea performanței afacerilor".

În urmă cu trei luni, acesta a publicat o "scrisoare pentru bucătari", având ca temă "respectarea ingredientelor". Potrivit profilului său de LinkedIn, Tamburella lucrează în prezent la un alt restaurant din Brisbane.

O verificare făcută de BBC a arătat că ananasul nu se regăsește în meniul noului restaurant la care lucrează bucătarul italian.