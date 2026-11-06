Bani de la stat ar putea primi şi tinerii care stau cu chirie! Un proiect depus în Parlament prevede un ajutor financiar lunar pentru cei aflați la început de drum, dar și transport public la jumătate de preț. Măsura ar putea fi o gură de oxigen pentru cei care cheltuiesc o bună parte din salariu pe chirie și facturi.

Să te muți de acasă și să te descurci pe cont propriu nu e deloc simplu. Pentru mulți dintre tineri, primul obstacol este chiar găsirea unui loc de muncă. Noul proiect de lege propune ca statul să suporte o parte din cheltuielile de la început de drum. "În prima parte a vieţii, tinerilor le este dificil sa facă faţă cheltuielilor, şi principalele probleme sunt chiria şi transportul, pe care nu le au în momentul în care sunt la şcoală. Tinerii sunt încurajaţi în acest fel să-şi înceapă viaţa independent", a declarat Alin Stoica, iniţiator.

Pentru un tânăr care câștigă 4.000 de lei net pe lună, ajutorul maxim de 600 de lei ar însemna 15% din salariu

Ajutorul ar fi destinat tinerilor între 18 și 29 de ani, care câștigă cel mult 4.000 de lei net pe lună. Ar putea beneficia și studenții care lucrează part-time. În Capitală, o garsonieră poate ajunge să coste aproape jumătate dintr-un salariu de 4.000 de lei. "Creşterea chiriilor a fost constantă, iar cererea a fost pe măsură. La garsonieră, media este de 3-400 de euro dacă e mobilată, poate şi la prima închiriere. Dacă vorbim de apartament cu două camere, depinde de zonă, dar în jur de 500-550 de euro, cam aici ne învârtim", a declarat Luiza Radu, preşedinte APAIR. Suma pe care ar urma să o primească tinerii diferă în funcție de oraș. Cel mai mare ajutor ar fi acordat în București și Cluj-Napoca, iar cele mai mici, în localitățile din restul țării.

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Pentru un tânăr care câștigă 4.000 de lei net pe lună, ajutorul maxim de 600 de lei ar însemna 15% din salariu. Într-un an, ar putea economisi până la 7.200 de lei doar din sprijinul pentru chirie. "Măsura va fi pe modelul decontului. Adică tânărul va avea un contract de muncă, nu trebuie neapărat să îi spună proprietarului că beneficiază de ajutor. Iar în momentul în care are contractul trebuie să plătească întâi chiria şi apoi se duce şi încasează ajutorul pe care legea îl prevede", a declarat Alin Stoica, iniţiator. Ajutoarele ar putea fi acordate timp de cel mult trei ani, dar numai dacă proiectul va fi adoptat de Parlament.