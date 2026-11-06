Dan Air, la un pas de colaps din cauza datoriilor. CEO: "Nicio aeronavă nu poate decola"

Peste 11.000 de oameni au plătit bilete de avion şi au rămas cu banii daţi şi cu zborurile... în aer! Ultima companie românească cu zboruri regulate şi care supravieţuia fără subvenţii de la stat, Dan Air, și-a oprit astăzi toate cursele la sol și este la un pas de blocajul total, din cauza datoriilor. Decizia extremă a fost luată sub amenințarea directă a ROMATSA care a transmis că toate serviciile de trafic aerian vor fi oprite din cauza datoriilor acumulate. Anunțul vine la doar două săptămâni după ce operatorul a solicitat intrarea în insolvență.

În urmă cu doar două săptămâni, Dan Air îşi asigura clienţii că totul este sub control, iar, în ciuda dificultăţilor, avioanele vor continua să decoleze. Acum, peste 11.000 de oameni au primit vestea şocantă: au rămas şi fără rezervări şi fără bani.

"Au primit în cursul zilei de ieri comunicări de la noi că rezervarea a fost anulată pe motiv de neplată. Totul pleacă de la Netopia. Ei ştiau că vor condamna efectiv Dan Air la moarte dacă suspendă aceste servicii", a declarat Matt Ian David, CEO Dan Air.

Criza a pornit la sfârşitul lunii octombrie, când Dan Air trebuia să plătească o datorie de 10 milioane de euro către Administrația Fondului de Mediu pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de seră.

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Pentru că nu avea bani şi ca să nu poată fi executată silit, firma băcăuana a cerut insolvenţa. O zi mai târziu, compania care înregistra plăţi cu cardul pentru Dan Air a blocat toţi banii încasaţi: peste 930.000 de euro plus garanții de 440.000 de euro. Netopia susține că păstrează sumele drept garanție pentru rambursări, conform contractului. Instanța a respins deja cererea Dan Air de deblocare a banilor.

"Traversăm cu toţii o perioadă extrem de nefastă în aviaţie. Dacă noi, în martie, plăteam kerosenul 800 de dolari pe tonă, acum plătim undeva la 1900 de dolari. Doar de aici începe un adevărat dezechilibru", a declarat Marius Popescu, expert aviaţie.

Dan Air are datorii și către ROMATSA. Astăzi, la prânz, a expirat ultimatumul pentru plata restanțelor în valoare de 500.000 de euro. În lipsa banilor, serviciile de navigație aeriană vor fi sistate de la miezul nopții. În plus, Romatsa a reziliat astăzi contractul Dan Air.

"Nicio aeronavă Dan Air nu poate decola de pe niciun aeroport din România. E foarte josnic, o instituţie a statului să se preteze la un astfel de tertip juridic", a mai spus CEO-ul Dan Air.

Oamenii care s-au trezit cu zborurile anulate trebuie acum să se adreseze băncilor prin care au făcut plata, dacă vor să îşi recupereze banii cheltuiţi.

Scenariul anunţurilor optimiste chiar înainte de colapsul companiilor pare un tipar în aviaţia românească. Și AnimaWings vorbea despre continuarea activității înainte să suspende total zborurile, chiar a doua zi. Blue Air, la fel, anunțase doar o oprire temporară. Dar nu a mai revenit. TAROM a rămas momentan singura companie românească pe linia de plutire. Însă nu este ferită de probleme. Dacă nu dovedește că poate fi profitabilă, din luna decembrie, riscă să piardă ajutorul de stat.