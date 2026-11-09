Mai mulţi turişti au plătit din timp sejururi în Grecia, Turcia sau Egipt, dar au descoperit, unii chiar când au ajuns la hotel, că nu aveau nicio rezervare. O femeie care se prezenta drept agent de turism le-a încasat banii, fără să facă însă rezervările promise.

Unii dintre turişti au aflat cu o zi înainte să plece că nu vor mai ajunge nicăieri. Femeia care i-a convins să îşi cumpere vacanţele chiar şi cu un an înainte nu plătise nimic mai departe pentru sejururile promise.

"Am avut un pachet turistic cumpărat împreună cu niște prieteni de-ai noștri. L-am luat undeva în vara lui 2025. Mai fusesem în 2024 tot în aceeași agenție, în altă vacanță și a fost ok. Și în septembrie, când trebuia să plecăm, mă rog, n-am mai plecat. Cu o zi înainte să plecăm ne-a informat că nu se mai ține", spune păgubitul.

Suspecta a fost identificată şi dusă la audieri. Acolo, poliţiştii ar afla că au fost 18 astfel de cazuri.

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"Încă n-am recuperat niciun ban înapoi din toată treaba asta. Am depus plângere la poliție pentru că am considerat că a fost o fraudă acolo. Au făcut niște cercetări și au descoperit că, de fapt, agenția nu plătise nimic către tur operator. De fapt, nu rezervase nimic, nu plătise, nu făcuse nicio plată mai departe", spune păgubitul.

Femeia a intrat în ilegalitate în luna septembrie anului trecut, de atunci însă a continuat să vândă pachete turistice. Principalele ei ținte erau foștii clienți, care nu bănuiau nicio clipă că aceasta nu mai are dreptul să profeseze. Bulgaria, Turcia, Grecia și Egipt sunt doar câteva dintre destinațiile pentru care femeia a încasat mii de lei de la fiecare turist păgubit.

"Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 165.140 de lei. În urma activităților desfășurate, femeia a fost depistată și condusă la sediul poliției pentru audieri", spune Diana Dănescu, Poliția Capitalei.

Din păcate, câţiva au aflat la destinaţie că nu au o cazare plătită de agenţie, aşa cum ştiau. Specialiștii ne recomandă astfel să alegem cu atenție agențiile de turism, să verificăm recenziile, contractele pe care le primit şi uneori, nu strică nici o verificare personală la hotel.

"Agențiile de turism plătesc bani buni, anual, pentru a fi asigurați turiștii în caz de insolvență. Turiștii trebuie să verifice de asemenea și review-urile care există pe toate site-urile posibile, astfel încât să vadă care este feedback-ul turiștilor care au călătorit cu agenția respectivă, care este gradul de satisfacție, seriozitatea agenției. Există persoane fizice care eludează legea și practic încasează la negru", spune Florin Ionescu, consultant în turism.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată acum pentru înșelăciune. Dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 5 ani de închisoare.