În Egipt, o tragedie feroviară s-a soldat cu cel puţin şapte morţi şi aproximativ 125 de răniţi.

La aproape 50 de kilometri de Cairo, un tren a izbit din spate o altă garnitură care staţiona pe şine. La locul accidentului au intervenit echipe de salvare şi macarale pentru îndepărtarea vagoanelor avariate şi reluarea circulaţiei.

Egiptul se confruntă de ani buni cu accidente feroviare grave

Egiptul se confruntă de ani buni cu accidente feroviare grave, pe fondul problemelor de întreţinere şi administrare a reţelei. Deşi autorităţile au anunţat investiţii pentru modernizare, tragediile continuă. Din fericire, peste 70 dintre răniţi au fost deja externaţi, însă, mărturiile supravieţuitorilor sunt şocante.

Articolul continuă după reclamă

"Au fost câteva persoane rănite grav în vagonul din spate, iar ambulanțele i-au dus la spitale. Cu toate acestea, au existat și persoane rănite critic în trenul care venea din spate, ce avea oameni blocați înăuntru. Au fost în cele din urmă scoși afară, dar deja muriseră", spune un martor.