Autorul atacului din Cracovia a murit în spital. A ucis 6 oameni în Piaţa Centrală

Autorul masacrului de sâmbătă de la Cracovia, în Polonia, a murit, a anunţat poliţia, luni dimineaţă.

Autorul atacului din Cracovia a murit în spital. Şase oameni au murit sâmbătă în Piaţa Centrală - Profimedia

"Dorim să vă informăm că autorul evenimentelor tragice a decedat la spital în această dimineaţă devreme", a scris Poliţia Malopolska pe X. El era născut în 2002 şi era "fascinat de ideologiile de extremă dreaptă". Tânărul a intrat, sâmbătă, cu maşina în piaţa turistică din Cracovia, Polonia, şi a început să tragă "la întâmplare".

Ce s-a întâmplat la Cracovia

Sâmbătă, un bărbat a deschis focul asupra oamenilor aflaţi în centrul istoric al Cracoviei, în zona Pieţei Principale. Şase persoane au fost ucise şi alte persoane au fost rănite, inclusiv cei doi poliţişti care au intervenit pentru a-l opri.

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Atacatorul a fost împuşcat şi reţinut. Intervenţia lui Jakub Kulik şi Artur Morański a fost apreciată public de autorităţile poloneze, care au subliniat că aceştia au contribuit la evitarea unui bilanţ şi mai grav.