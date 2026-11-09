Ministerul Energiei anunță că secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie, iar intrarea în funcțiune este estimată marți, 10 noiembrie.

Reactorul 2 de la Cernavodă a intrat în secvenţa de pornire. Când va intra efectiv în funcţiune - Arhivă

"Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă", a transmis Ministerul Energiei. Conform sursei citate, intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026.

Centrala de la Cernavodă a fost oprită integral pe 13 august

Producția de energie nucleară în România a fost reluată vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Reactorul 1 a fost reconectat la rețea.

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Repornirea Unității 1 a fost programată după ce, în urma verificărilor făcute de specialiști s-a constatat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată și a permis inițierea etapelor de repornire. Prima unitate de la Cernavodă a fost închisă, din cauza debitului redus al Dunării, pe 28 iulie.

Centrala de la Cernavodă, oprită integral pe 13 august, asigură, cu cele două reactoare care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare.