Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru convocarea unei şedinţe a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în vederea audierii vicepreşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) responsabil de sectorul asigurări-reasigurări.

Potrivit unui comunicat AUR transmis, marţi, AGERPRES, demersul vizează clarificarea evoluţiei tarifelor pe piaţa asigurărilor obligatorii auto (RCA) şi a măsurilor de supraveghere aplicate companiilor de asigurări.

"Având în vedere că poliţele RCA s-au scumpit în medie cu 20 - 30% doar în ultimul an, iar şoferii şi transportatorii resimt o presiune financiară tot mai mare, considerăm că autoritatea de control trebuie să îşi depăşească rolul de simplu observator al pieţei. Conducerea ASF are responsabilitatea să vină în faţa Parlamentului pentru a explica de ce preţurile practicate de asigurători cresc de două ori mai repede decât reperul calculat chiar de ASF", se arată în comunicat.

AUR vrea să afle şi ce măsuri pregăteşte autoritatea pentru ca o asigurare obligatorie prin lege să nu devină "o povară" pentru şoferi şi firme, dacă s-au verificat justificările invocate de asigurători (costurile mai mari cu piesele de schimb, cu manopera şi cu despăgubirile) şi dacă aceste creşteri se regăsesc în daunele plătite efectiv.