Mămăliga a rămas mâncarea de bază la sat, unde poate fi atât aperitiv, cât şi fel principal, în funcţie de combinaţie. La oraş, nu e atât de căutată, deşi sunt restaurante unde e servită pe aceeaşi farfurie cu trufe sau sushi.

Maria Glodeanu face de două ori pe săptămână mămăligă. E primul fel de mâncare pe care a învăţat să-l facă.

"Am învăţat să fac mămăligă cred că de la 9 ani. Când e rece, o tai şi o dau cu usturoi şi cu un pic de ulei şi o pun în tigaia unde am făcut tochitură şi o prăjesc. Şi o mănânc. Cu lapte acru, cu carne", a povestit Maria Glodeanu.

Mămăliga rămâne pe masă, dar românii consumă tot mai puţin mălai

Mulţi dintre noi am crescut cu mămăligă. Unii au păstrat-o pe masă, alţii au mai tăiat din porţie.

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"Consum mămăligă. Cam la 2 săptămâni. În general cu brânză", a declarat o persoană.

"O dată, de două ori pe săptămână. Cu brânză, cu lapte, tocăniţă, depinde ce fac", a precizat altcineva.

"Suntem români şi ne place mămăliga. E tradiţională, e de la bunici. Nu mai e mămăliga de altădată, dar e bună", a adăugat altă persoană.

De la mâncarea bunicilor la preparat cu trufe şi trei tipuri de brânză

La oraş, mămăliga devine un fel de mâncare tot mai complex și ajunge pe aceeași farfurie cu trufele.

"Mămăliga noastră porneşte pe lapte cu apă, folosim la final nişte unt, iar după ce îi oprim focul şi e gata făcută, punem înăuntru trei tipuri de brânză", a explicat Marius Tudosiei, proprietar băcănie.

Se lasă peste noapte să se răcească în frigider, iar apoi e din nou încălzită, ca să devină cremoasă.

Preparatul care i-a făcut pe clienţi să ceară să nu fie scos din meniu

"Mămăliga asta a declanşat nişte adicţii absolut uimitoare pentru mine. Am avut clienți care au mâncat și mi-au trimis mesaj noaptea să nu scot niciodată din meniu această mămăligă. Sunt mulţi oameni care vin la noi şi asta e mâncarea lor de bază", a adăugat Marius.

Aproximativ 10% din mălaiul consumat în România vine din import, în special din Ungaria, Grecia și Ucraina. Dar recolta de porumb din acest an se anunţă una foarte bună, aproape 9 milioane de tone.