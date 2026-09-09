Județul în care Inspectoratul Școlar a publicat din greșeală CNP-urile și adresele angajaților

O eroare făcută în timpul unei proceduri de achiziție a pus Inspectoratul Școlar Județean Vaslui într-o situație delicată. Datele personale ale mai multor angajați, inclusiv CNP-uri și adrese, au ajuns în mediul online, iar instituția ar putea fi sancționată pentru încălcarea regulilor GDPR.

10 angajați ai Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vaslui au avut datele personale publicate. Potrivit publicației Vremea Nouă, citată de Mediafax, consilierul de achiziții al IȘJ a publicat un document pe site-ul instituției fără să acopere datele cu caracter personal așa cum prevede Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Datele personale au ajuns online într-un document de achiziții

Consilierul îndeplinea o procedură privind o achiziție de rechizite școlare pe portalul de licitații publice. Printre documentele publicate în mediul online a fost și o declarație referitoare la persoanele cu funcție de decizie din cadrul procedurii de achiziție. Rechizitele urmează să ajungă la elevii din Vaslui.

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Conducerea inspectoratului a anunțat că eroarea a fost remediată.

"Vă informez că am desemnat, prin decizie, o persoană responsabilă cu protecția datelor. Totodată, menționăm că expunerea datelor s-a produs dintr-o eroare umană, într-un document obligatoriu aferent unei proceduri de achiziții. Persoanele vizate au declarat în scris că nu le-au fost afectate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal", a transmis inspectorul școlar general, Ilie Radu, la solicitarea jurnaliștilor de la Vremea Nouă.

Inspectoratul riscă sancțiuni pentru încălcarea regulilor GDPR

Totuși, consilierul care a uitat să ascundă datele personale ale colegilor săi ar putea provoca și alte probleme inspectoratului.

Sancțiunile pentru încălcarea regulamentului GDPR includ amenzi sau amenzi semnificative. Instituția care aplică sancțiunile este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).