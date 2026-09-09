Spectacolul-fenomen "Fantoma de la Operă" revine pe scena de la București, cu 13 reprezentaţii care se joacă toate cu casa închisă. Biletele s-au epuizat într-o singură zi, pentru că mulţi vin să revadă spectacolul, de altfel una dintre cele mai de succes producții muzicale din toate timpurile. Musicalul va fi pus în scenă pentru prima dată şi la Cluj, luna viitoare.

Fantoma de la Operă are un nou sezon de succes. Şi asta se vede în cât de repede s au epuizat biletele.

"Magistrală. Știu că este un cuvânt foarte mare, dar chiar este este chiar excepțională", a spus un spectator.

"Este a doua oră când vin. Am fost și la premieră, îmi place foarte mult și am venit împreună cu prietena, am invitat-o și pe ea. Extraordinar. Este un spectacol cu care poți să mergi pe marile scene ale lumii", a spus alt spectator.

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Fantoma de la Operă se joacă pe tot parcursul lunii septembrie la Opera Națională din București. Sunt 13 spectacole, toate sold-out, chiar la trei ani de la premiera din România.

Spectacol vizual este complet: decorurile şi costumele spectaculoase, dar și efectele speciale recreează atmosfera misterioasă a Parisului din secolul 19.

"Spectacolul de musical Fantoma de la Opera are un dublu impact. Pe de o parte are un impact asupra publicului și asupra societății, pentru că este un titlu mai comercial, un titlu care atrage public larg și în felul ăsta ne ajută pe noi să atragem publicul către operă. Și, pe de altă parte, fantoma de la operă are și un impact asupra colectivului Operii Naționale București, colectivului de artiști", a precizat Daniel Jinga, managerul Operei Naţionale Bucureşti.

Soprana Irina Baianț și tenorul Adrian Nour sunt interpreții personajelor principale într un spectacol despre dragoste si gelozie. Faimosul compozitor Andrew Lloyd Webber a creat muzica din "Fantoma de la Operă" pentru soţia lui, cântăreaţa Sarah Brightman.

"Fantoma are o capacitate extraordinar de mare de a te întoarce la tine, la cele mai întunecate colțuri ale sufletului tău, dar și la cele mai luminoase. În momentul în care Weber a scris această superbă muzică, a reușit să surprindă cu adevărat o etapă nemuritoare a fiecărei vieți, a fiecărui om care vede fantoma", a spus soprana Irina Baiant.

"E un om singur, neînțeles, un geniu pe de altă parte, un savant, un muzician desăvârșit. Un inventator care nu are parte de iubire din copilărie încă, e părăsit de părinți și a avut o viață destul de dură. Descoperă cum e să fii iubit și cât de frumos și luminos poate fi un simplu sărut", a explicat Adrian Nour, actor şi muzician.

"Fantoma de la Operă" este una dintre cele mai apreciate producții din istorie, jucată în întreaga lume, cu peste 160 de milioane de spectatori.