Pasagerii zporului VIP spre Mykonos ar putea fi chemati la Directia Natională Anticoruptie. Este vorba, printre alţii, despre judecătorul CCR, Cristian Deliorga, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, Victor Ponta şi preşedintele Tribunalului Constanţa. Un deputat USR a sesizat azi procurorii pentru a verifica de ce au călătorit împreună magistraţi, politicieni şi oameni de afaceri.

În Mykonos, numită şi insula milionarilor, au călătorit judecătorul CCR Cristian Deliorga, preşedintele Tribunalului Constanţa - judecătorul Marius Cătălin Croitoru, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, şeful Camerei de Comerţ şi Industrie Mihai Daraban, dar şi oamenii de afaceri Gruia Stoica, Florin Cârstocea şi Ion Virgil Lixandru.

"Am depus la DNA şi la ANI două sesizări cu privire la tupeul fără margini al unui judecător CCR, numit de PSD, domnul Deliorga. Tupeul lor este maxim. Să nu-mi spună mie cineva că un jet de 13 locuri... se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care e cunoscută pentru drogangeală, pentru beţii şi pentru curve", a spus Emanuel Ungureanu, deputat USR.

Potrivit preţurilor din piaţă, zborul cu jet-ul privat ar fi costat în jur de 50.000 de euro, cost suportat integral de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Instituţia susţine că "a meritat să facă un astfel de efort financiar şi logistic pentru a prezenta unor investitori de calibru avantajele de a investi în România".

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Victor Ponta: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România.

Reporter: La Mykonos? Una dintre cele mai luxoase insule pentru petreceri din Europa?

Victor Ponta: Nu ştiu, poate ai fost tu.

Reporter: Eu dacă merg, merg pe banii mei, domnule Ponta, munciţi de mine.

Victor Ponta: Şi eu întotdeauna numai pe banii mei.

Reporter: Acum aţi mers pe banii Camerei de Comerţ.

Victor Ponta: Nu, întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.

Reporter: V-aţi plătit nota singur la Mykonos, dle Ponta?

Tot azi, USR a publicat o fotografie în care fostul ministru al Muncii, Florin Manole, apare la bordul unui avion privat. Totuşi, nu este clar dacă această fotografie a fost făcută în zborul spre Mykonos sau într-o altă cursă privată. Deputatul PSD susţine că a fost în Mykonos, nu pentru distracţie, pentru a discuta despre legislaţia muncii.

"PSD trebuie să vină cu explicaţii cât se poate de clare, să ne explice nouă şi românilor cum se împacă această călătorie cu avionul privat către insula bogaţilor cu discursul public despre apărarea pensionarilor, profesorilor, medicilor, categ. defavorizate", a precizat Ionel Bogdan, deputat PNL.

În acelaşi avion s-a aflat şi senatorul UDMR, Istvan Lorant Antal, şeful Comisiei pentru Energie din Senat.

"El nu avea ce căuta în acel avion în calitate de senator şi preşedinte de Comisie. Nu a avut niciun mandat de la UDMR şi sunt convins că oamenii de afaceri, şi fără el, ar fi făcut ceea ce doreau să facă. Din punctul meu de vedere a fost o greşeală să meargă în acel avion", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Nu e singurul zbor privat controversat. Potrivit site-ului NewsCenter, pe 3 iulie, acelaşi judecător CCR Cristian Deliorga a călătorit cu un avion privat către NISA, împreună cu fiica şi soţia lui. Dar şi cu acelaşi şef al Camerei de Comerţ, Mihai Daraban, alături de soţie şi copii.

Zborurile private sunt anchetate şi de Comisia de constituţionalitate din Senat, dar şi de Inspecţia Judiciară.