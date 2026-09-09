O defecţiune tehnică a provocat haos de proporţii în aeroporturile din Marea Britanie. Peste 2.000 de zboruri au fost anulate, iar 250 de mii de pasageri au rămas cu planurile în aer. La Londra, sute de oameni au dormit pe jos în terminale. Inclusiv cursele spre România au fost date peste cap.

De nevoie, părinţi şi copii, tineri şi vârstnici au transformat cele mai mari aeroporturi britanice, Londra Heathrow şi Gatwick, în dormitoare comune. Oamenii au dormit pe bagaje sau direct pe ciment. Flămânzi, obosiţi şi însetaţi, pasagerii au răbufnit şi s-au certat cu angajaţii. Cei care apucaseră să se urce în avioane au trecut prin momente şi mai grele. "Stăm de nouă ore într-un avion care nu se mişcă. Fără mâncare, cu toaletele blocate", a declarat Martin Brundle, fost pilot de Formula 1.

Românii care au trecut prin aeroporturile londoneze s-au lovit de aceeaşi disperare

Românii care au trecut prin aeroporturile londoneze s-au lovit de aceeaşi disperare. "Extrem de aglomerat, era să pierdem zborul din dimineaţa asta. Am avut noroc că am ajuns puţin mai devreme, dar totul este blocat", spune un bărbat. Zborurile au început să fie anulate sau să aibă întârzieri ieri la prânz, din cauza unei defecţiuni la sistemul care dirijează traficul aerian. Cu sute de avioane blocate la sol, problemele s-au extins la aeroporturile din Liverpool, Manchester şi au depăşit graniţele Marii Britanii. Deşi problema s-a rezolvat, efectele s-au simţit şi astăzi. Au fost anulate cel puţin 10 curse spre România. Pasagerii cursei Liverpool - Bucureşti au fost puşi într-o situaţie foarte grea.

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Peste 13 ore au aşteptat pentru îmbarcare cei peste 200 de pasageri ai unei companii low cost. Directorul companiei britanice care asigură dirijarea zborurilor a fost convocat astăzi la ministerul Transporturilor de la Londra, iar şefii companiilor low cost i-au cerut demisia. "Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru asta, niciodată nu ne dorim ca acest fel de lucruri să se întâmple. Înţelegem în totalitate cât de frustrant este pentru pasageri", a declarat Martin Rolfe, serviciu trafic aerian.

Spaţiul aerian al Marii Britanii s-ar fi închis din cauza unui plan de zbor militar introdus greşit în sistemul de supraveghere al traficului. În acel moment, radarul care acoperă tot spaţiul aerian al Regatului s-a blocat, a aflat presa din Italia. În ultimii trei ani, sistemul de control al traficului aerian din Marea Britanie a picat de trei ori în timpul sezonului de vârf.