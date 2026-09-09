Petrolul a trecut iar de pragul de 100$. Motorina s-a scumpit din nou şi în România. Care sunt prețurile

Prețul la carburanți rămâne o bătaie de cap mondială. Brentul a trecut azi iar de pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimele șase săptămâni. Motorina, care doboară toate recordurile în SUA, s-a scumpit din nou și în România. Potrivit CNN, războiul cu Iranul i-a costat indirect pe americani peste 100 de miliarde de dolari prin scumpirea benzinei și motorinei.

Țițeiul Brent, reperul internațional, a trecut azi de pragul de 100 de dolari pe baril. Bariera simbolică a fost depășită ultima dată pe 24 iulie, tot din cauza războiului declanșat de SUA în Iran.

Prețul petrolului, împins în sus de război

Brentul a urcat miercuri cu 2,2%, până la 100,07 dolari pe baril iar petrolul american West Texas Intermediate s-a apreciat şi el cu aproape 2%, până la 94,73 dolari pe baril.

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Este un nou semnal de alarmă pentru piața carburanților, în condițiile în care prețul țițeiului Brent a crescut cu aproximativ 25% de la începutul lunii august.

Investitorii se tem că extinderea războiului ar putea afecta și mai mult transporturile de petrol din Orientul Mijlociu.

În această săptămână, rebelii Houthi, susținuți de Iran, au atacat instalații energetice din Arabia Saudită, unde au izbucnit incendii. După atacuri, au crescut temerile că și transporturile prin Marea Roșie vor fi afectate.

Această rută a devenit cu atât mai importantă cu cât traficul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz este deja puternic afectat de conflict.

Înainte de reluarea atacurilor între americani și iranieni, la sfârșitul lunii august, prin Strâmtoarea Ormuz treceau aproximativ 8-9 milioane de barili de petrol pe zi. Recent, volumul a coborât la sub două milioane de barili pe zi, potrivit datelor citate de Reuters.

În acest context, mai multe bănci mari, printre care Goldman Sachs, Bank of America și HSBC, și-au majorat prognozele privind evoluția prețului petrolului.

Motorina s-a scumpit din nou în România. Care sunt prețurile din benzinării

Scumpirile se simt iar și România. Rompetrol a majorat azi cu 10 bani pe litru prețul motorinei standard în București, de la 10,25 lei la 10,35 lei pe litru. Este cel mai mare preț afișat în prezent de marile rețele din Capitală.

La Petrom, litrul de motorină standard costa azi-dimineață 10,19 lei, în timp ce OMV și MOL afișează 10,25 lei pe litru. La Lukoil, prețul este de 10,26 lei, iar la SOCAR poate fi găsit și cu 10,24 lei pe litru.

Benzina costa 9,73 lei pe litru la Petrom, 9,79 lei la OMV, Rompetrol și MOL, 9,78 lei la Lukoil și 9,74 lei la SOCAR.

La nivel național, prețul mediu al motorinei standard este de aproximativ 10,23 lei pe litru, iar maximul ajunge la 10,35 lei, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor.

Războiul cu Iranul i-a costat indirect pe americani peste 100 de miliarde de dolari prin scumpirea benzinei și motorinei

Potrivit unui calcul realizat Universitatea Brown şi citat de CNN americanii au plătit cu 100,9 miliarde de dolari mai mult pentru benzină și motorină de la începutul războiului cu Iranul.

Asta înseamnă, în medie, un cost suplimentar de aproximativ 770 de dolari pentru fiecare gospodărie americană.

Numai pentru benzină, consumatorii americani au cheltuit în plus aproximativ 55 de miliarde de dolari, iar pentru motorină, alte 46 de miliarde.

Motorina a doborât toate recordurile în SUA

Carburantul care pune în mișcare camioane, trenuri, tractoare și nave nu a fost niciodată mai scump ca acum.

În SUA, prețul mediu al unui galon de motorină a ajuns la 5,90 dolari, față de 3,76 dolari pe galon la începutul războiului. Depășește cu mult precedentul record, stabilit în 2022, după ce a izbucnit războiul din Ucraina.

De la începutul anului, la americani, motorina s-a scumpit cu peste 60%, o problemă majoră pentru economia SUA. E folosită masiv în transportul de mărfuri, agricultură și industrie, iar când prețul ei urcă se declanșează o reacție în lanț: cresc prețurile la aproape toate produsele și urcă inflația.

În ciuda măsurilor adoptate de guvernele din diverse țări pentru a ușura povara la pompă, nu se întrevăd speranțe prea mari că presiunile de pe piața petrolului vor dispărea repede.

Agenția Internațională pentru Energie a estimat luna trecută că oferta globală de petrol va scădea anul acesta cu aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 4% din ofertă.