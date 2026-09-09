Amenzi de 100.000 de lei pentru gospodarii care fac ţuică acasă. Limita pe care nu au voie să o depăşească

S-a dat startul... la cazane! A început sezonul ţuicii, iar gospodarii au aprins focul şi au pus fructele la fiert. Numai că anul acesta, livada a fost mai zgârcită. Seceta şi vijeliile au lăsat mai puţine fructe, iar asta se vede şi în cantitatea de ţuică. Iar înainte să umple butoaiele, gospodarii trebuie să ştie şi cât le permite legea.

Cazanele au fost scoase, focul a fost aprins, iar fructele au ajuns, rând pe rând, la fiert. Dar dacă în alţi ani butoaiele se umpleau mai uşor, acum gospodarii din Gorj trebuie să se mulţumească cu ce le-a dat livada.

"A fost un an mai slab, foarte slab. Au venit şi vijelii şi piatră. Au fost puţine şi au fost şi crude. Nu iese ţuica bună", spune o localnică.

Amendă pentru cei care depășesc limita

Pentru cei care fac ţuică acasă, există însă şi o limită care nu ţine cont de cât de bogată a fost recolta, ci de concentraţia alcoolică. Legea permite până la 50 de litri de alcool pur pe gospodărie, într-un an. Asta înseamnă aproximativ 125 de litri la o concentrație de 40%. În caz contrar, sancțiunile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar în unele situații poate fi dispusă confiscarea produselor sau a unor bunuri.

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În realitate, gospodarii spun că nu urmăresc recorduri la cazan. Pentru cei mai mulţi, ţuica rămâne în familie sau pentru musafirii care le trec pragul. "Noi nu facem multă ca să vindem. Noi facem pentru strictul necesar şi atât, pentru oameni când vin la munci. Este o amendă foarte mare pentru oamenii care sunt oameni de rând şi nu au posibilitate", spune un localnic.

"Cred că oamenii sunt şi bine informaţi, ştiu şi regulile. Pare aşa că a rămas o tradiţie. E nevoie în gospodărie şi de ţuică, aşa cum zic cetăţenii", a declarat Liviu Cotojman, primarul comunei Roșia de Amaradia.

Cazanele vor continua să fiarbă până la sfârşitul lui octombrie. Pentru alţi gospodari, chiar până la începutul lui noiembrie.