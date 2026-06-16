Luni, 15 iunie, a fost o zi istorică pentru cei mai bogați oameni ai lumii. La finalul tranzacțiilor de la New York, averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut cu 336 de miliarde de dolari. Este cel mai mare câștig înregistrat vreodată într-o singură zi, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Averile celor mai bogați oameni ai lumii au crescut cu 336 de miliarde $ peste noapte - Shutterstock

În urma acestui salt, averea lor totală a ajuns la un nivel record de 13,3 trilioane de dolari. Elon Musk, primul trilionar al lumii, și-a mărit avansul față de ceilalți miliardari. Averea sa a crescut cu peste 10%, până la 1,27 trilioane de dolari.

Piețele au crescut puternic luni, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord interimar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În plus, SpaceX a avut săptămâna trecută un debut spectaculos ca firmă listată la bursă.

Optimismul investitorilor a dus indicele Dow Jones Industrial Average la un nivel record, în timp ce Nasdaq 100 și MSCI World Index au închis aproape de maximele istorice. SpaceX a fost principalul motor al creșterii averilor, după ce investitorii de retail au cumpărat masiv acțiuni.

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Creșterea SpaceX a adăugat 164 de miliarde de dolari la averea lui Elon Musk. Suma este aproape egală cu câștigul cumulat al celorlalți 499 de oameni din clasamentul Bloomberg și reprezintă una dintre cele mai mari creșteri de avere într-o singură zi.

Primii 50 de oameni din clasament controlează acum 6,5 trilioane de dolari, aproape la fel de mult ca ceilalți 450 la un loc, care dețin 6,8 trilioane de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.