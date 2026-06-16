Urs împuşcat pe Transfăgărăşan, după ce a atacat un turist elveţian. Avertismentul Romsilva

Un urs a fost împuşcat pe Transfăgărăşan, după ce a atacat luni un turist elveţian. La faţa locului au intervenit silvicultori ai Direcţiei Silvice Argeş, împreună cu jandarmi şi reprezentanţi ai Primăriei comunei Arefu, scrie News.ro.

Romsilva anunţă, marţi, o intervenţie pe Transfăgărăşan, după atacul unui urs asupra unui turist.

"Un urs cu comportament agresiv, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elveţian pe DN 7C Transfăgărăşan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împuşcare de angajaţi ai Direcţiei Silvice Argeş, în baza deciziei comisiei locale", a transmis, marţi, Romsilva.

La faţa locului au intervenit silvicultori ai Direcţiei Silvice Argeş, împreună cu jandarmi şi reprezentanţi ai Primăriei comunei Arefu.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni şi urşi, Direcţia Silvică Argeş a montat panouri de avertizare suplimentare şi a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc. Vă rugăm să nu hrăniţi şi să nu vă apropiaţi de animalele sălbatice. Un urs obişnuit cu prezenţa şi mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol - atât pentru turişti, cât şi pentru el însuşi", au mai transmis reprezentanţii Romsilva.

Mai mulţi urşi au fost împuşcaţi în ultima perioadă, în mai multe zone ale ţării, după ce au revent în zone locuite chiar şi după ce au fost relocaţi.