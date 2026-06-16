Sindicaliștii din educație anunţă proteste miercuri la Guvern și Parlament

Sindicaliștii din educație vor protesta miercuri în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație "Spiru Haret" și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Membri ai Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor din Educatie SPIRU HARET si Federatiei Nationale Sindicale ALMA MATER , protesteaza in fata Palatului Cotroceni impotriva prevederilor Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educational. - Hepta/Mediafax_Foto-Raul_Stef

Potrivit unor surse sindicale, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane.

"Destul! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă. Ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile!", a transmis Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret'.

Protest în faţa Guvernului

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Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către Parlament.

"Măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți ne obligă să ieșim din nou în stradă. Fără o reacție fermă și unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socio-profesionale decente și la recunoașterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate", subliniază Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării 'condamnă' profesorii la sărăcie.

Varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă "o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că Guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni", afirmau sindicaliștii la finalul lunii aprilie.