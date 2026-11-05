Atac cu cuțitul între elevi, într-o școală din Cluj. Victima ar fi încercat să ascundă ce s-a întâmplat

Vorbim acum despre un nou caz de o violenţa extremă, care s-a petrecut într-o şcoală din ţară. Acum, în Cluj, unde un băiat de 15 ani ar fi atacat un coleg de 13 ani cu un cuţit, după o ceartă mai aprinsă. Arma nu ar fi fost, însă, adusă de agresor, ci de al treilea elev.

Cum a făcut rost de ea, vă întrebaţi? Simplu: a cumpărat-o. Învăţătoarea ar fi observat cuţitul şi l-ar fi pus într-un dulap. Dar adolescentul l-ar fi luat ca să îşi ducă răzbunarea mai departe.

Copilul rănit a ajuns apoi la cabinetul medical al şcolii, unde ar fi spus că s-ar fi accidentat pe terenul de sport. Asistenta a observat, însă, tăietura şi a anunţat conducerea şcolii. Poliţia a deschis dosar penal.

Mai grav este că, în ultima lună, povestea s-a tot repetat. Să ne amintim totuşi că la Bistriţa, un elev de 13 ani a atacat o profesoară şi un coleg, după un plan bine pus la punct şi o agendă de victime.

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